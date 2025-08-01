Украина официально присоединилась к роуминговой зоне Европейского Союза, что обещает улучшить связь для путешественников. Однако, это включение также имеет определенные ограничения.

Украинцы смогут звонить в Европе по своему тарифу, но интернет будет ограниченным. Деталями делится 24 Канал со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна.

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Что изменится для украинцев после присоединения к роумингу?

Украинские пользователи мобильной связи смогут воспользоваться новыми условиями роуминга, которые позволят пользоваться неограниченными тарифами в пределах Европейского Союза, хотя и с некоторыми ограничениями. Это означает, что украинцы смогут совершать телефонные звонки по своим тарифным планам, в то время, как доступ к Интернету будет ограничен.

Ожидается, что такое развитие событий упростит коммуникацию для граждан Украины, которые сейчас проживают в ЕС. Им больше не нужно будет искать местные SIM-карты или считать минуты совершенных разговоров.

Можно ребенку дать телефон – и не волноваться. Звонки, как и в Украине. Безлимит на звонки – останется безлимитом,

– отметил Корсун.

В то же время будут и ограничения в использовании данных. В то время как многие абоненты пользуются "безлимитными" тарифными планами в Украине, те, кто путешествует за границу, могут иметь доступ к 5 – 15 гигабайтам, в зависимости от оператора. В противоположность этому, безлимитные тарифные планы в пределах Европы стоят примерно 30 евро в месяц.

Константин Корсун также предупреждает, что мобильные операторы часто меняют условия тарифов без предварительного уведомления клиентов. Пользователям стоит быть бдительными и регулярно пересматривать свои соглашения.

К слову, ранее стало известно, что Европейская комиссия с октября 2025 года запустит новую систему въезда-выезда (EES) на границах ЕС.