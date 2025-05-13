В еще одной стране заработал паспортный сервис ГП "Документ": какие услуги доступны украинцам
- В Варне открылся мобильный паспортный сервис ГП "Документ", который позволяет украинцам оформлять или обновлять документы без возвращения в Украину.
- Услуги включают оформление ID-карты, загранпаспорта, обмен документов и замену старого паспорта на ID-карту.
С 7 мая 2025 года украинцы, проживающие в Болгарии, имеют возможность оформить или восстановить свои документы без необходимости возвращаться в Украину. ГП "Документ" открыло мобильный паспортный сервис в Варне.
Какие документы можно оформить, где расположены пункты обслуживания ГП "Документ" в Болгарии и как записаться в очередь – далее в материале 24 Канала.
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Какие услуги предоставляет паспортный сервис в Варне
Услуги, которые граждане Украины могут получить в городе Варна:
- оформление ID-карты или загранпаспорта – как первичное, так и взамен утраченного или похищенного;
- обмен ID-карты или загранпаспорта – в случае завершения срока действия, изменения персональных данных или повреждения документа;
- обмен паспорта старого образца (1994 года) на ID-карту – по желанию или в случае, когда документ стал непригодным к использованию.
Оформление осуществляется на базе мобильных паспортных сервисов – специализированные белые микроавтобусы с надписью "Паспортный сервис". Сейчас сервис находится на стадии тестирования, но уже позволяет лицам подавать анкеты.
В Болгарии заработал украинский паспортный сервис ГП "Документ" / Фото с сайта организации
Попасть на прием можно двумя способами:
- запись через электронную очередь – доступна на официальном сайте ГП "Документ";
- живая очередь – организована и контролируется представителями предприятия непосредственно на месте.
Мобильные комплексы обслуживают граждан по адресу: ж.к. Трошево Младост, бул. Владислав Варненчик, 186, ТЦ "Мол Варна", 9009, Варна, Болгария. Центры работают с понедельника по субботу – с 09:00 до 18:00.
К слову, с 1 апреля 2025 года в Украине выросли цены на оформление документов.