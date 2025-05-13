Які документи можна оформити, де розташовані пункти обслуговування ДП "Документ" у Болгарії та як записатися в чергу – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Які послуги надає паспортний сервіс у Варні

Послуги, які громадяни України можуть отримати у місті Варна:

оформлення ID-картки або закордонного паспорта – як первинне, так і замість втраченого чи викраденого;

– як первинне, так і замість втраченого чи викраденого; обмін ID-картки чи закордонного паспорта – у разі завершення строку дії, зміни персональних даних або пошкодження документа;

– у разі завершення строку дії, зміни персональних даних або пошкодження документа; обмін паспорта старого зразка (1994 року) на ID-картку – за бажанням або у випадку, коли документ став непридатним до використання.

Оформлення здійснюється на базі мобільних паспортних сервісів – спеціалізовані білі мікроавтобуси з написом "Паспортний сервіс". Наразі сервіс перебуває на стадії тестування, але вже дозволяє особам подавати анкети.



У Болгарії запрацював український паспортний сервіс ДП "Документ" / Фото з сайту організації

Потрапити на прийом можна двома способами:

запис через електронну чергу – доступний на офіційному сайті ДП "Документ"; жива черга – організована та контролюється представниками підприємства безпосередньо на місці.

Мобільні комплекси обслуговують громадян за адресою: ж.к. Трошево Младост, бул. Владислав Варненчик, 186, ТЦ "Мол Варна", 9009, Варна, Болгарія. Центри працюють з понеділка по суботу – з 09:00 до 18:00.

До слова, з 1 квітня 2025 року в Україні зросли ціни на оформлення документів.