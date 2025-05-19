Брак за границей: что учесть украинцам, которые хотят узаконить отношения

Граждане Украины, которые планируют заключить брак за рубежом, должны осознавать, что этот процесс возможен, но в то же время связан с определенными особенностями. Когда пары решаются на важный шаг, должны ознакомиться с требованиями.

Основные процедуры, необходимые документы и особенности бракосочетания за рубежом рассказывает 24 Канал.

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Где можно зарегистрировать брак за пределами Украины

Украинцы, проживающие за рубежом, могут регистрировать брак в украинских дипломатических учреждениях.

Однако важно отметить, что посольства и консульства уполномочены регистрировать браки только между гражданами Украины. В случаях, когда одна из сторон является иностранцем, брак должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством страны, в которой он проживает.

Условия регистрации брака

Существуют определенные требования к парам, желающим официально оформить свои отношения. Так, минимальный возраст для регистрации брака установлен на уровне 18 лет. Лица, не достигшие 18 лет, могут вступить в брак только по решению суда.

Женихи должны лично обратиться в консульское учреждение, где им будет предоставлен необходимый бланк заявления. В случаях, когда одна из сторон не может присутствовать по уважительным причинам, например, по состоянию здоровья, заявление от ее имени может подать представитель с нотариально заверенными подписями. При этом уже непосредственная регистрация не может быть осуществлена представителем – только обеими сторонами.

Государственная регистрация брака может проводиться в альтернативных местах при условии наличия уважительных причин. Это может быть место жительства молодоженов или даже медицинские учреждения.

Необходимые документы для брака заграницей

Действующие паспорта гражданина Украины (заграничного или внутреннего). Если жених или невеста ранее были женаты, необходимо предоставить документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака. Документ, подтверждающий уплату консульского сбора.

Заметим: в соответствии с действующими изменениями, для совершения такого консульского действия мужчинам 18 – 60 лет дополнительно необходимо предоставить военно-учетный документ в электронном виде.

Как правило, брак регистрируется через месяц после подачи заявления. Однако при определенных обстоятельствах этот срок может быть сокращен, например, если женщина беременна или есть другие уважительные причины. В таких случаях заявители должны предоставить документы, подтверждающие это.