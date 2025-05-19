Основные процедуры, необходимые документы и особенности бракосочетания за рубежом рассказывает 24 Канал.
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Где можно зарегистрировать брак за пределами Украины
Украинцы, проживающие за рубежом, могут регистрировать брак в украинских дипломатических учреждениях.
Однако важно отметить, что посольства и консульства уполномочены регистрировать браки только между гражданами Украины. В случаях, когда одна из сторон является иностранцем, брак должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством страны, в которой он проживает.
Условия регистрации брака
Существуют определенные требования к парам, желающим официально оформить свои отношения. Так, минимальный возраст для регистрации брака установлен на уровне 18 лет. Лица, не достигшие 18 лет, могут вступить в брак только по решению суда.
Женихи должны лично обратиться в консульское учреждение, где им будет предоставлен необходимый бланк заявления. В случаях, когда одна из сторон не может присутствовать по уважительным причинам, например, по состоянию здоровья, заявление от ее имени может подать представитель с нотариально заверенными подписями. При этом уже непосредственная регистрация не может быть осуществлена представителем – только обеими сторонами.
Государственная регистрация брака может проводиться в альтернативных местах при условии наличия уважительных причин. Это может быть место жительства молодоженов или даже медицинские учреждения.
Необходимые документы для брака заграницей
- Действующие паспорта гражданина Украины (заграничного или внутреннего).
- Если жених или невеста ранее были женаты, необходимо предоставить документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака.
- Документ, подтверждающий уплату консульского сбора.
Заметим: в соответствии с действующими изменениями, для совершения такого консульского действия мужчинам 18 – 60 лет дополнительно необходимо предоставить военно-учетный документ в электронном виде.
Как правило, брак регистрируется через месяц после подачи заявления. Однако при определенных обстоятельствах этот срок может быть сокращен, например, если женщина беременна или есть другие уважительные причины. В таких случаях заявители должны предоставить документы, подтверждающие это.