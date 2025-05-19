Основні процедури, необхідні документи та особливості одруження за кордоном розповідає 24 Канал.

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Де можна зареєструвати шлюб за межами України

Українці, які проживають за кордоном, можуть реєструвати шлюб в українських дипломатичних установах.

Однак важливо зазначити, що посольства та консульства уповноважені реєструвати шлюби лише між громадянами України. У випадках, коли одна зі сторін є іноземцем, шлюб повинен бути зареєстрований відповідно до законодавства країни, в якій він проживає.

Умови реєстрації шлюбу

Існують певні вимоги до пар, які бажають офіційно оформити свої стосунки. Так, мінімальний вік для реєстрації шлюбу встановлено на рівні 18 років. Особи, які не досягли 18 років, можуть одружитися лише за рішенням суду.

Наречені повинні особисто звернутися до консульської установи, де їм буде надано необхідний бланк заяви. У випадках, коли одна зі сторін не може бути присутньою з поважних причин, наприклад, за станом здоров'я, заяву від її імені може подати представник з нотаріально засвідченими підписами. При цьому вже безпосередня реєстрація не може бути здійснена представником – лише обома сторонами.

Державна реєстрація шлюбу може проводитися в альтернативних місцях за умови наявності поважних причин. Це може бути місце проживання наречених або навіть медичні заклади.

Необхідні документи для шлюбу закордоном

Чинні паспорти громадянина України (закордонного або внутрішнього). Якщо наречений чи наречена раніше були одружені, необхідно надати документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу. Документ, що підтверджує сплату консульського збору.

Зауважимо: відповідно до чинних змін, для вчинення такої консульської дії чоловікам 18 – 60 років додатково необхідно надати військово-обліковий документ в електронному вигляді.

Як правило, шлюб реєструється через місяць після подачі заяви. Однак за певних обставин цей термін може бути скорочений, наприклад, якщо жінка вагітна або є інші поважні причини. У таких випадках заявники повинні надати документи, що це підтверджують.