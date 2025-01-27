Как в Польше открыть счет в банке: пошаговая инструкция для украинца

Из-за ситуации в Украине значительное количество украинцев переехало в Польшу. Одной из первоочередных задач для новоприбывших было открытие банковского счета. Этот важный шаг облегчает управление финансами, позволяя получать заработную плату, оплачивать услуги и легко осуществлять переводы.

Украинцы, которые хотят получить банковский счет в Польше, назовут этот процесс простым, хотя и с определенными нюансами. 24 Канал рассказывает о необходимых шагах и документах для открытия счета.

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Как украинцам открыть счет в польском банке

Выбор банка

В Польше есть много банков, которые предлагают выгодные условия для иностранцев, включая украинцев. Самые популярные среди них:

PKO Bank Polski.

Bank Millennium.

ING Bank Śląski.

Santander Bank Polska.

mBank.

Прежде чем выбрать банк следует тщательно изучить условия их обслуживания. Среди ключевых факторов, на которые стоит обратить внимание, – тарифы, политика пользования картой, доступ к онлайн-банкингу, возможность осуществлять переводы в Украину, а также наличие поддержки на украинском языке.

Необходимые документы

Для открытия банковского счета украинцам нужен минимальный пакет документов. Чаще всего банки запрашивают:

Паспорт или ID-карту. Для украинцев это может быть как загранпаспорт, так и внутренний.

PESEL (идентификационный номер) – его можно получить в отделах миграционной службы или в органах местного самоуправления Польши.

Подтверждение адреса проживания.

Карта побыту или вид на жительство (необязательно, но может понадобиться для более расширенных услуг).

Визит в отделение банка

Хотя большинство польских банков предоставляют возможность открытия счета онлайн, для иностранцев рекомендуется посетить отделение банка лично. Это поможет избежать возможных трудностей с верификацией документов и коммуникацией.

В отделении банка необходимо будет:

Заполнить заявку на открытие счета.

Предъявить документы для проверки.

Выбрать тип счета – это может быть обычный счет для личного пользования или специальный счет для иностранцев.

Согласиться на условия банковского обслуживания, подписать необходимые документы.

Обслуживание и комиссии

Преимущественно счет отрывается бесплатно или же установлена минимальная оплата (определяется непосредственно учреждением). Обслуживание счета может варьироваться от 0 до 80 польских злотых. В общем стоимость зависит от месячного количества и суммы транзакций, баланса на счете.

Основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

Ежемесячная плата за обслуживание счета и карты. Во многих банках она отсутствует при условии активного пользования счетом.

Комиссии за переводы – внутренние и международные.

Доступ к онлайн-банкингу и мобильным приложениям.

К слову, польские банки все чаще предлагают выгодные условия для денежных переводов в Украину, причем несколько учреждений сотрудничают с украинскими учреждениями, чтобы облегчить быстрые и экономически выгодные транзакции. В частности, PKO Bank Polski наладил партнерство с ПриватБанком.