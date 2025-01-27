Українці, які хочуть отримати банківський рахунок у Польщі, назвуть цей процес простим, хоча і з певними нюансами. 24 Канал розповідає про необхідні кроки та документи для відкриття рахунку.

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Як українцям відкрити рахунок у польському банку

Вибір банку

У Польщі є багато банків, які пропонують вигідні умови для іноземців, включно з українцями. Найпопулярніші серед них:

PKO Bank Polski.

Bank Millennium.

ING Bank Śląski.

Santander Bank Polska.

mBank.

Перш ніж обрати банк слід ретельно вивчити умови їх обслуговування. Серед ключових факторів, на які варто звернути увагу, – тарифи, політика користування карткою, доступ до онлайн-банкінгу, можливість здійснювати перекази в Україну, а також наявність підтримки українською мовою.

Необхідні документи

Для відкриття банківського рахунку українцям потрібен мінімальний пакет документів. Найчастіше банки запитують:

Паспорт або ID-картку. Для українців це може бути як закордонний паспорт, так і внутрішній.

PESEL (ідентифікаційний номер) – його можна отримати у відділах міграційної служби або в органах місцевого самоврядування Польщі.

Підтвердження адреси проживання.

Карта побиту або дозвіл на проживання (необов'язково, але може знадобитися для більш розширених послуг).

Візит у відділення банку

Хоча більшість польських банків надають можливість відкриття рахунку онлайн, для іноземців рекомендується відвідати відділення банку особисто. Це допоможе уникнути можливих труднощів з верифікацією документів та комунікацією.

У відділенні банку необхідно буде:

Заповнити заявку на відкриття рахунку.

Пред'явити документи для перевірки.

Вибрати тип рахунку – це може бути звичайний рахунок для особистого користування або спеціальний рахунок для іноземців.

Погодитися на умови банківського обслуговування, підписати необхідні документи.

Обслуговування та комісії

Переважно рахунок відривається безплатно або ж встановлена мінімальна оплата (визначається безпосередньо установою). Обслуговування рахунку може варіюватися від 0 до 80 польських злотих. Загалом вартість залежить від місячної кількості та суми транзакцій, балансу на рахунку.

Основні моменти, на які варто звернути увагу:

Щомісячна плата за обслуговування рахунку та картки. У багатьох банках вона відсутня за умови активного користування рахунком.

Комісії за перекази – внутрішні та міжнародні.

Доступ до онлайн-банкінгу та мобільних додатків.

До слова, польські банки дедалі частіше пропонують вигідні умови для грошових переказів в Україну, причому кілька установ співпрацюють з українськими установами, щоб полегшити швидкі та економічно вигідні транзакції. Зокрема, PKO Bank Polski налагодив партнерство з ПриватБанком.