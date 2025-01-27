Українці, які хочуть отримати банківський рахунок у Польщі, назвуть цей процес простим, хоча і з певними нюансами. 24 Канал розповідає про необхідні кроки та документи для відкриття рахунку.

Читайте також Фрази, які обов'язково знадобляться в Німеччині: розмовник-шпаргалка для туристів

Як українцям відкрити рахунок у польському банку

  1. Вибір банку

У Польщі є багато банків, які пропонують вигідні умови для іноземців, включно з українцями. Найпопулярніші серед них:

  • PKO Bank Polski.
  • Bank Millennium.
  • ING Bank Śląski.
  • Santander Bank Polska.
  • mBank.

Перш ніж обрати банк слід ретельно вивчити умови їх обслуговування. Серед ключових факторів, на які варто звернути увагу, – тарифи, політика користування карткою, доступ до онлайн-банкінгу, можливість здійснювати перекази в Україну, а також наявність підтримки українською мовою.

  1. Необхідні документи

Для відкриття банківського рахунку українцям потрібен мінімальний пакет документів. Найчастіше банки запитують:

  • Паспорт або ID-картку. Для українців це може бути як закордонний паспорт, так і внутрішній.
  • PESEL (ідентифікаційний номер) – його можна отримати у відділах міграційної служби або в органах місцевого самоврядування Польщі.
  • Підтвердження адреси проживання.
  • Карта побиту або дозвіл на проживання (необов'язково, але може знадобитися для більш розширених послуг).
  1. Візит у відділення банку

Хоча більшість польських банків надають можливість відкриття рахунку онлайн, для іноземців рекомендується відвідати відділення банку особисто. Це допоможе уникнути можливих труднощів з верифікацією документів та комунікацією.

У відділенні банку необхідно буде:

  • Заповнити заявку на відкриття рахунку.
  • Пред'явити документи для перевірки.
  • Вибрати тип рахунку – це може бути звичайний рахунок для особистого користування або спеціальний рахунок для іноземців.
  • Погодитися на умови банківського обслуговування, підписати необхідні документи.
  1. Обслуговування та комісії

Переважно рахунок відривається безплатно або ж встановлена мінімальна оплата (визначається безпосередньо установою). Обслуговування рахунку може варіюватися від 0 до 80 польських злотих. Загалом вартість залежить від місячної кількості та суми транзакцій, балансу на рахунку.

    Основні моменти, на які варто звернути увагу:

    • Щомісячна плата за обслуговування рахунку та картки. У багатьох банках вона відсутня за умови активного користування рахунком.
    • Комісії за перекази – внутрішні та міжнародні.
    • Доступ до онлайн-банкінгу та мобільних додатків.

    До слова, польські банки дедалі частіше пропонують вигідні умови для грошових переказів в Україну, причому кілька установ співпрацюють з українськими установами, щоб полегшити швидкі та економічно вигідні транзакції. Зокрема, PKO Bank Polski налагодив партнерство з ПриватБанком.