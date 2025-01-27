Українці, які хочуть отримати банківський рахунок у Польщі, назвуть цей процес простим, хоча і з певними нюансами. 24 Канал розповідає про необхідні кроки та документи для відкриття рахунку.
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Як українцям відкрити рахунок у польському банку
- Вибір банку
У Польщі є багато банків, які пропонують вигідні умови для іноземців, включно з українцями. Найпопулярніші серед них:
- PKO Bank Polski.
- Bank Millennium.
- ING Bank Śląski.
- Santander Bank Polska.
- mBank.
Перш ніж обрати банк слід ретельно вивчити умови їх обслуговування. Серед ключових факторів, на які варто звернути увагу, – тарифи, політика користування карткою, доступ до онлайн-банкінгу, можливість здійснювати перекази в Україну, а також наявність підтримки українською мовою.
- Необхідні документи
Для відкриття банківського рахунку українцям потрібен мінімальний пакет документів. Найчастіше банки запитують:
- Паспорт або ID-картку. Для українців це може бути як закордонний паспорт, так і внутрішній.
- PESEL (ідентифікаційний номер) – його можна отримати у відділах міграційної служби або в органах місцевого самоврядування Польщі.
- Підтвердження адреси проживання.
- Карта побиту або дозвіл на проживання (необов'язково, але може знадобитися для більш розширених послуг).
- Візит у відділення банку
Хоча більшість польських банків надають можливість відкриття рахунку онлайн, для іноземців рекомендується відвідати відділення банку особисто. Це допоможе уникнути можливих труднощів з верифікацією документів та комунікацією.
У відділенні банку необхідно буде:
- Заповнити заявку на відкриття рахунку.
- Пред'явити документи для перевірки.
- Вибрати тип рахунку – це може бути звичайний рахунок для особистого користування або спеціальний рахунок для іноземців.
- Погодитися на умови банківського обслуговування, підписати необхідні документи.
- Обслуговування та комісії
Переважно рахунок відривається безплатно або ж встановлена мінімальна оплата (визначається безпосередньо установою). Обслуговування рахунку може варіюватися від 0 до 80 польських злотих. Загалом вартість залежить від місячної кількості та суми транзакцій, балансу на рахунку.
Основні моменти, на які варто звернути увагу:
- Щомісячна плата за обслуговування рахунку та картки. У багатьох банках вона відсутня за умови активного користування рахунком.
- Комісії за перекази – внутрішні та міжнародні.
- Доступ до онлайн-банкінгу та мобільних додатків.
До слова, польські банки дедалі частіше пропонують вигідні умови для грошових переказів в Україну, причому кілька установ співпрацюють з українськими установами, щоб полегшити швидкі та економічно вигідні транзакції. Зокрема, PKO Bank Polski налагодив партнерство з ПриватБанком.