Правительство Латвии официально утвердило изменения в законодательство по поддержке гражданского населения Украины. Изменения предусматривают прекращение ряда мер помощи, в частности, направленных на трудоустройство и инициативы по самозанятости.

Министерство считает, что текущая поддержка потеряла свою актуальность. Почему так рассказывает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

Почему Латвия сократит помощь для беженцев?

Ситуация на рынке труда в Латвии для граждан Украины постепенно улучшается. Министерство финансов сообщило, что по состоянию на июнь 2025 года в стране насчитывалось 9 909 украинцев, находящихся в трудовых отношениях.

Как известно, Кабинет министров Латвии выделил 65 миллионов евро на комплексный план поддержки в этом году, а 39,7 миллиона евро – зарезервировано на 2026 год. Однако в связи с сокращением финансирования был пересмотрен спектр мер поддержки и услуг, доступных гражданскому населению Украины.

Сейчас Латвия предлагает единовременное пособие на открытие собственного дела в размере одной минимальной месячной заработной платы для граждан Украины, которые трудоустроились или решили стать самозанятыми.

С учетом того, что украинцы участвуют в латвийском рынке труда и занимаются хозяйственной деятельностью, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение поддержки потеряло актуальность,

– считают в Министерстве.

При этом украинцы и в дальнейшем будут иметь доступ к услугам, предоставляемых Государственной службой занятости, на уровне с гражданами Латвии.

Что предусматривают изменения для украинцев в Латвии?

Законопроект предусматривает, что в дальнейшем граждане Украины будут иметь такие же льготы на проезд субсидированными региональными маршрутами, как и другие категории льготников, отмечают на портале Ukraine to Latvia.

Украинцы больше не будут освобождаться от уплаты пациентского взноса, необходимого для получения медицинских услуг. Несмотря на это изменение, они и в дальнейшем будут иметь доступ к медицинским услугам, финансируемых государством, наравне с лицами, застрахованными в системе государственного обязательного страхования Латвии.

Кроме того, граждане Украины будут нести ответственность за расходы, связанные с регистрацией животных и соблюдением обязательных санитарных требований.

Важно отметить, что эти поправки еще должны быть одобрены парламентом, прежде чем вступят в силу.

