В Украине польских гораздо меньше: какой бизнес чаще всего ведут украинцы в Польше

С 24 февраля 2022 года в Польше зарегистрировано 77 700 физических лиц-предпринимателей украинцев. Эта цифра составляет 9% от всех бизнесов, зарегистрированных в стране за этот период.

Также стало известно, что в Польше было создано 11 300 компаний с украинским капиталом. 24 канал со ссылкой на Аналитический центр международной кадровой компании Gremi Personal рассказывает о типах бизнеса, которыми преимущественно занимаются украинцы в этой стране.

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Какой бизнес ведут украинцы в Польше

Польский экономический институт сообщает, что украинские компании преимущественно работают в нескольких ключевых секторах:

строительство – 23%;

информация и коммуникации – 18%;

другие услуги – 13% (в этом секторе 82% компаний предоставляют парикмахерские и косметические услуги).

Рост количества украинских предприятий в Польше ярко иллюстрирует не только активность и адаптивность украинцев, но и структурные изменения на польском рынке труда. Многие украинцы, которые раньше работали по найму, теперь выбирают путь самозанятости или открывают собственный бизнес,

– объясняет Юрий Григоренко из Gremi Personal.

В период с 2022 по 2024 год украинские предприятия пережили значительный рост, количество бизнесов увеличивалось в среднем на 34% ежегодно.

Польский бизнес в Украине

Тогда как по состоянию на февраль 2024 года в украинской бизнес-среде было зарегистрировано только 3 635 польских компаний, что в 21 раз меньше, чем количество украинских ФЛП в Польше.

Польские компании активно участвуют в различных секторах экономики в Украине, причем оптовая и розничная торговля занимает ведущее место – 31%. Перерабатывающая промышленность составляет 17%, а профессиональная, научная и техническая деятельность – 8%.

Кроме того, 7% предприятий, работающих в Украине, предоставляют административные и вспомогательные услуги.