Правила для украинцев в Польше меняются: Навроцкий подписал важный закон
- Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который продлевает срок легального пребывания украинцев в стране, но постепенно ликвидируя специальный правовой режим.
- Новый закон требует получить номер PESEL в течение 30 дней после въезда.
В Польше постепенно ликвидируют специальный правовой режим для украинцев. Президент Кароль Навроцкий подписал закон, который реформирует систему поддержки и вводит новые требования к регистрации.
Об этом детали сообщает RMF24.
Смотрите также Страхование в Европе для украинцев: какие есть виды и что они покрывают
Какие правила меняет Польша для украинцев?
Как сообщили в издании, в Польше приняли новые правила относительно пребывания украинцев. В подписанном президентом Навроцким законе говорится о продлении срока легального пребывания беженцев в стране до 4 марта 2027 года.
Однако документ предусматривает постепенную ликвидацию специального правового режима, действовавшего с 2022 года. Ключевые механизмы поддержки перенесут в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам.
Одной из главных новаций стало требование получить номер PESEL в течение 30 дней после въезда.
Неподача заявления в течение этого срока приведет к аннулированию временной защиты и будет рассматриваться как отказ лица от поддержки,
– объясняет издание.
Что недавно изменилось для украинцев в ЕС?
Напомним, партия SPD в Чехии не поддержала упрощенные правила для украинских беженцев, которые хотят остаться надолго. Министерство внутренних дел Чехии может ужесточить миграционные правила до мая 2026 года.
В то же время в Ирландии решили автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев. Это согласуется с решением ЕС продлить Директиву о временной защите до 2027 года с гарантиями для беженцев.