Украинцы поделились безумными фактами о Германии, которые в голове не укладываются
- В Германии на тротуарах установлены Stolpersteine – "камни преткновения", которые являются мемориалами жертв Холокоста.
- Верующие в Германии платят церковный налог, который составляет 8-9% от суммы подоходного налога, если они официально принадлежат к религиозной общине.
Германия кажется чрезвычайно упорядоченной, но одновременно полной странных и порой непонятных норм. Украинцы, которые живут там, поделились фактами, которые могут шокировать, рассмешить или вызвать искреннее удивление.
Чем поражает Германия?
- Мемориалы прямо под ногами
Во многих немецких городах на тротуарах установлены Stolpersteine – "камни преткновения". Это небольшие латунные плитки с именами людей, которых нацисты депортировали или убили во время Холокоста. Идея заключается в том, чтобы память была везде – даже там, где люди просто идут на работу или в магазин.
Такие мемориальные знаки официально устанавливаются городами и сегодня являются одной из самых масштабных памятных инициатив в Европе.
- Налог на церковь
В Германии верующие действительно платят церковный налог (Kirchensteuer) – примерно 8 – 9% от суммы подоходного налога. Его удерживают автоматически, если человек официально принадлежит к религиозной общине, например католической или протестантской. Отказаться можно, но нужно официально выйти из церкви.
- Ночные спортзалы
В крупных городах немцы могут тренироваться в спортзалах 24 на 7, но аптек, работающих круглосуточно, практически нет. Вместо этого действует система дежурных аптек (Notdienst), которые меняются каждую ночь. Их немного, поэтому иногда приходится ехать через полгорода.
- Разный налог на кофе
Пользовательница Threads написала:
За проданный эспрессо с молоком предприниматель платит 7% НДС, за двойной эспрессо с молоком – 19% НДС. Логику такого решения налоговой не могут объяснить даже немцы.
Трудно поверить, но это не миф. Как пишет Stripe, Германия имеет две основные ставки НДС: 7% и 19%. И именно здесь начинается путаница, которая шокирует иностранцев:
- кофе "на вынос" при определенных условиях может облагаться 7%,
- кофе, выпитый в заведении, обычно – 19%.
Кофейные напитки с добавлением молока часто автоматически переходят в категорию "услуг общественного питания", то есть 19%. Однако дело здесь не в "двойном эспрессо", а в том, считается ли покупка продуктом, или ресторанной услугой.
Во сколько обходится питание в Германии?
