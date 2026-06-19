Почти 40 % остались без аттестата: почему украинцы бросают немецкие школы

В немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия около 40 % украинских школьников остались без аттестата о среднем образовании. И в большинстве случаев те, кто бросает школу, не закончив обучение –, — это иностранцы.

Еще в 2015 году доля учащихся, покинувших немецкие школы в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, составляла 2,2. Но уже в 2025 году ситуация изменилась — 4,2% школьников не получили аттестат, и большинство из них — иностранцы, пишет DW.

Интересно: Эти страны наиболее гостеприимно относятся к мигрантам: неожиданный победитель

Почему украинцы бросают немецкие школы?

Именно украинская молодежь чаще всего не получает аттестаты в немецких школах этой федеральной земли — целых 38% учеников преждевременно покинули школу.

Граждане Украины составили самую многочисленную группу, а именно 1200 человек, среди выпускников, которые ушли из школы и не получили аттестат,

– заявили в земельном статистическом ведомстве.

Всего же за отчетный период там окончили школу 3150 украинцев. Но по каким причинам так много украинской молодежи не заканчивает обучение в местных школах?

Для украинки Евы основным препятствием стал уровень владения немецким языком – девушка посещала специальные интеграционные классы, но по их окончании выдают не школьные аттестаты, а лишь сертификаты об уровне владения языком.

Я понимала, что продолжать обучение в профколледже в обычном классе будет сложно, поэтому решила пойти на добровольный социальный год — чтобы пройти практику в доме престарелых и, возможно, таким образом повысить уровень владения языком. Меня туда приняли и ждали,

– поделилась девушка.

К трудностям с немецким языком у Марии добавилась также дискриминация со стороны учительницы в колледже — она предвзято относилась ко всем иностранцам. В итоге это привело к апатии по отношению к учебе.

В то же время многие украинцы продолжают дистанционное обучение в украинских школах и получают сертификаты о полном среднем образовании. Денис и Святослав, которым сейчас по 18 лет, поступили именно так, а после этого перевели украинские аттестаты у присяжного переводчика и подали их вместе с заявлением о признании.

Таким образом, украинское образование можно приравнять к определенному уровню образования в Северном Рейне-Вестфалии. Однако для того, чтобы поступить в университет, ребятам придется предварительно посещать немецкую гимназию в течение трех лет.