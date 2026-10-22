"На 1500 злотых больше": какая группа украинцев в Польше зарабатывает больше, чем местные жители
Украинские мужчины в возрасте от 25 до 34 лет в Польше получают более высокую медианную зарплату, чем их польские сверстники. Разница в доходах достигает 1500 злотых благодаря готовности к тяжелому труду и сверхурочной работе.
Как свидетельствуют данные отчета Deloitte для УВКБ ООН, медианная зарплата молодых украинских мужчин в Польше составляет примерно 6800 злотых нетто. В то же время средний показатель для всех работников этой же возрастной категории в стране составляет около 5300 злотых.
Почему украинцы могут получать более высокую зарплату в Польше?
Авторы исследования объясняют такую разницу тем, что граждане Украины чаще ищут вакансии в больших городских центрах и промышленных зонах. В этих регионах работодатели предлагают более высокие ставки за выполнение тяжелого физического труда.
Марцин Шиманский из EWL Group отметил, что большим компаниям в мегаполисах сложно найти местный персонал для тяжелых работ. Из-за этого дефицит кадров покрывают именно иностранные рабочие.
Анна Джоболда из Gremi Personal добавила, что более высокий уровень доходов молодых украинцев также связан с графиком работы. Они регулярно соглашаются работать по 10–12 часов в сутки и выходить на смены в выходные дни, на что редко соглашаются поляки.
Интересно! По данным GUS, в конце первого квартала 2026 года в Польше официально работало 1,2 миллиона иностранцев. Почти две трети из них, а именно 784 тысячи человек, составляли граждане Украины.
С какими проблемами могут столкнуться украинцы в Польше при устройстве на работу?
В Польше могут ужесточить ограничения на трудоустройство украинцев и других иностранцев. Новые правила в первую очередь коснутся оформления работников, для которых требуются специальные документы от центра занятости или воеводы.
Как сообщили в Gremi Personal, иностранцы, в частности украинцы, ведущие в Польше индивидуальную хозяйственную деятельность (JDG), могут лишиться возможности напрямую нанимать определенные категории иностранных работников из-за требований к постоянному месту жительства предпринимателя.
В частности, предприниматели-JDG больше не могут оформлять таких работников по процедурам уведомления, заявления о поручении выполнения работы или получения разрешения на работу.
Какие профессии являются наиболее высокооплачиваемыми в Германии?
По данным отчета Stepstone Gehaltsreport 2026, самые высокие зарплаты в Германии получают врачи. Их медианный годовой доход составляет 105 500 евро, а узкопрофильные специалисты и руководители отделений зарабатывают еще больше.
Второе место занимают инженеры с медианной зарплатой около 75 000 евро в год. Высокие доходы в этой сфере обусловлены развитием автомобильной промышленности и машиностроения.
Опытные разработчики систем автоматизации и специалисты по возобновляемой энергетике могут получать до 90 000 евро в год. Руководители в больших компаниях, банковском и фармацевтическом секторах зарабатывают от 80 000 до 150 000 евро в год. В то же время в сфере образования и государственном секторе зарплаты обычно ниже, но более стабильны – от 45 000 до 70 000 евро в год.