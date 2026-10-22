"Більше на 1500 злотих": яка група українців у Польщі заробляє більше за місцевих

Як свідчать дані звіту Deloitte для УВКБ ООН, медіанна зарплата молодих українських чоловіків у Польщі становить приблизно 6800 злотих нетто. Водночас середній показник для всіх працівників цієї ж вікової категорії в країні становить близько 5300 злотих.

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Чому українці можуть отримувати вищу зарплату в Польщі?

Автори дослідження пояснюють таку різницю тим, що громадяни України частіше шукають вакансії у великих міських центрах та промислових зонах. У цих регіонах роботодавці пропонують вищі ставки за виконання важкої фізичної праці.

Марцін Шиманський з EWL Group зауважив, що великим компаніям у мегаполісах складно знайти місцевий персонал на важкі роботи. Через це дефіцит кадрів покривають саме іноземні робітники.

Анна Джоболда з Gremi Personal додала, що вищий рівень доходів молодих українців також пов'язаний із графіком роботи. Вони регулярно погоджуються працювати по 10 – 12 годин на добу та виходити на зміни у вихідні дні, на що рідко погоджуються поляки.

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Цікаво! За даними GUS, наприкінці першого кварталу 2026 року в Польщі офіційно працювало 1,2 мільйона іноземців. Майже дві третини з них, а саме 784 тисячі осіб, становили громадяни України.

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З якими проблемами можуть зіткнутися українці в Польщі під час влаштування на роботу?

У Польщі можуть посилити обмеження на працевлаштування українців та інших іноземців. Нові правила передусім стосуватимуться оформлення працівників, для яких необхідні спеціальні документи від центру зайнятості або воєводи.

Як повідомили у Gremi Personal, іноземці, зокрема українці, які ведуть у Польщі індивідуальну господарську діяльність (JDG), можуть втратити можливість безпосередньо наймати певні категорії іноземних працівників через вимоги до постійного місця проживання підприємця.

Зокрема, підприємці-JDG більше не можуть оформлювати таких працівників за процедурами повідомлення, заяви про доручення виконання роботи або отримання дозволу на роботу.

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Які професії є найбільш високооплачуваними в Німеччині?

За даними звіту Stepstone Gehaltsreport 2026, найвищі зарплати в Німеччині отримують лікарі. Їхній медіанний річний дохід становить 105 500 євро, а вузькопрофільні спеціалісти та керівники відділень заробляють ще більше.

Друге місце посідають інженери із медіанною зарплатою близько 75 000 євро на рік. Високі доходи в цій сфері зумовлені розвитком автомобільної промисловості та машинобудування.

Досвідчені розробники систем автоматизації й фахівці з відновлюваної енергетики можуть отримувати до 90 000 євро щорічно. Керівники у великих компаніях, банківському та фармацевтичному секторах заробляють від 80 000 до 150 000 євро на рік. Водночас в освіті та державному секторі зарплати зазвичай нижчі, проте стабільніші – від 45 000 до 70 000 євро на рік.