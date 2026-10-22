"На 1500 злотых больше": какая группа украинцев в Польше зарабатывает больше, чем местные жители

Как свидетельствуют данные отчета Deloitte для УВКБ ООН, медианная зарплата молодых украинских мужчин в Польше составляет примерно 6800 злотых нетто. В то же время средний показатель для всех работников этой же возрастной категории в стране составляет около 5300 злотых.

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Почему украинцы могут получать более высокую зарплату в Польше?

Авторы исследования объясняют такую разницу тем, что граждане Украины чаще ищут вакансии в больших городских центрах и промышленных зонах. В этих регионах работодатели предлагают более высокие ставки за выполнение тяжелого физического труда.

Марцин Шиманский из EWL Group отметил, что большим компаниям в мегаполисах сложно найти местный персонал для тяжелых работ. Из-за этого дефицит кадров покрывают именно иностранные рабочие.

Анна Джоболда из Gremi Personal добавила, что более высокий уровень доходов молодых украинцев также связан с графиком работы. Они регулярно соглашаются работать по 10–12 часов в сутки и выходить на смены в выходные дни, на что редко соглашаются поляки.

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Интересно! По данным GUS, в конце первого квартала 2026 года в Польше официально работало 1,2 миллиона иностранцев. Почти две трети из них, а именно 784 тысячи человек, составляли граждане Украины.

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С какими проблемами могут столкнуться украинцы в Польше при устройстве на работу?

В Польше могут ужесточить ограничения на трудоустройство украинцев и других иностранцев. Новые правила в первую очередь коснутся оформления работников, для которых требуются специальные документы от центра занятости или воеводы.

Как сообщили в Gremi Personal, иностранцы, в частности украинцы, ведущие в Польше индивидуальную хозяйственную деятельность (JDG), могут лишиться возможности напрямую нанимать определенные категории иностранных работников из-за требований к постоянному месту жительства предпринимателя.

В частности, предприниматели-JDG больше не могут оформлять таких работников по процедурам уведомления, заявления о поручении выполнения работы или получения разрешения на работу.

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Какие профессии являются наиболее высокооплачиваемыми в Германии?

По данным отчета Stepstone Gehaltsreport 2026, самые высокие зарплаты в Германии получают врачи. Их медианный годовой доход составляет 105 500 евро, а узкопрофильные специалисты и руководители отделений зарабатывают еще больше.

Второе место занимают инженеры с медианной зарплатой около 75 000 евро в год. Высокие доходы в этой сфере обусловлены развитием автомобильной промышленности и машиностроения.

Опытные разработчики систем автоматизации и специалисты по возобновляемой энергетике могут получать до 90 000 евро в год. Руководители в больших компаниях, банковском и фармацевтическом секторах зарабатывают от 80 000 до 150 000 евро в год. В то же время в сфере образования и государственном секторе зарплаты обычно ниже, но более стабильны – от 45 000 до 70 000 евро в год.