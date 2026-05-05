Украинка жила в 4 странах и рассказала, что поняла о жизни за рубежом

Переезд за границу часто кажется способом начать "новую и идеальную жизнь", однако реальность обычно оказывается гораздо сложнее. Украинка, которая успела пожить в четырех разных странах, поделилась своими выводами о том, как на самом деле выглядит жизнь вне родины.

Своими мыслями украинка с ником @nataliebright_official поделилась в инстаграме.

Какие инстайты получила украинка, которая жила в 4 странах?

"Хорошо там, где нас нет"

По ее словам, смена страны не решает автоматически личные проблемы, ведь они связаны не с местом жительства, а с внутренним состоянием человека. Именно поэтому, по ее мнению, ключевым является не поиск идеальной страны, а работа над собственным мышлением.

Люди везде одинаковые

Хотя страны могут сильно отличаться культурой, языком или правилами, базовые черты поведения людей остаются подобными. Отличаются скорее ежедневные привычки, традиции и стиль жизни, но не сами люди как таковые.

Некоторые страны подходят только для путешествий

Также она отмечает, что многие страны лучше подходят для путешествий, чем для постоянной жизни. Причина в том, что за красивой туристической картинкой часто скрываются:

сложные бюрократические системы,

особенности медицины или социального устройства, с которыми приходится сталкиваться ежедневно.

Идеальной страны не существует

В каждой есть свои плюсы и минусы, и вместо поиска "идеального места" важнее найти среду, в которой комфортно именно вам.

Какие страны считаются лучшими для переезда в 2026 году?

Издание Where Next в своем обзоре отмечает, что в 2026 году среди самых привлекательных направлений для переезда остаются Чили, Аргентина, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Эти страны регулярно попадают в рейтинги благодаря сочетанию уровня жизни, безопасности и возможностей для работы или ведения бизнеса.

Каждая из них имеет свои сильные стороны. Например, Канада и Австралия привлекают высоким уровнем социальной защиты, развитой инфраструктурой и стабильной экономикой. Новая Зеландия известна спокойным темпом жизни и экологичностью, тогда как Чили и Аргентина предлагают более доступную стоимость жизни и интересные культурные особенности.

В то же время мы писали, что именно в Германии живет больше всего украинцев. Там украинцы могут рассчитывать на государственную помощь, работу и образование. Особенно большой поток семей с детьми, которые устраиваются в школы и детские сады.