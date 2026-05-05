Своїми думками українка з ніком @nataliebright_official поділилася в інстаграмі.

Дивіться також Літаючі таргани та окупаси: українка розкрила 7 основних мінусів Іспанії

Які інстайти отримала українка, яка жила у 4 країнах?

"Добре там, де нас нема"

За її словами, зміна країни не вирішує автоматично особисті проблеми, адже вони пов'язані не з місцем проживання, а з внутрішнім станом людини. Саме тому, на її думку, ключовим є не пошук ідеальної країни, а робота над власним мисленням.

Люди всюди однакові

Хоч країни можуть сильно відрізнятися культурою, мовою чи правилами, базові риси поведінки людей залишаються подібними. Відрізняються радше щоденні звички, традиції та стиль життя, але не самі люди як такі.

Деякі країни підходять лише для подорожей

Також вона зазначає, що багато країн краще підходять для подорожей, ніж для постійного життя. Причина в тому, що за красивою туристичною картинкою часто ховаються:

складні бюрократичні системи,

особливості медицини або соціального устрою, з якими доводиться стикатися щодня.

Якими думками поділилася українка: дивіться відео

Ідеальної країни не існує

У кожній є свої плюси та мінуси, і замість пошуку "ідеального місця" важливіше знайти середовище, в якому комфортно саме вам.

Які країни вважаються найкращими для переїзду у 2026 році?

Видання Where Next у своєму огляді зазначає, що у 2026 році серед найпривабливіших напрямків для переїзду залишаються Чилі, Аргентина, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Ці країни регулярно потрапляють до рейтингів завдяки поєднанню рівня життя, безпеки та можливостей для роботи або ведення бізнесу.

Кожна з них має свої сильні сторони. Наприклад, Канада та Австралія приваблюють високим рівнем соціального захисту, розвиненою інфраструктурою та стабільною економікою. Нова Зеландія відома спокійним темпом життя та екологічністю, тоді як Чилі та Аргентина пропонують більш доступну вартість життя й цікаві культурні особливості.

Водночас ми писали, що саме в Німеччині живе найбільше українців. Там українці можуть розраховувати на державну допомогу, роботу та освіту. Особливо великий потік сімей з дітьми, які влаштовуються до шкіл і дитячих садків.