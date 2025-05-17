Действительно ли американцам безразлично, как ты выглядишь: украинка рассказала правда это или миф

Существует такое мнение, что в Америке всем безразлично на то, что делают и как одеваются другие люди. Но украинка заявила, что это неправда.

Мария заявила, что когда ехала в Америку, то надеялась, что это действительно так. Однако попав на обучение она поняла, что это далеко не правда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @mariiahapii.

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Украинка заявила, что американцы обсуждают других

Девушка рассказала, что на самом деле американцы "очень переживают о тебе, о твоей личной жизни и что ты одеваешь". Например, ее университетская подруга наполовину испанка. Девушка очень комплексует, что когда она выпивает алкоголь, то становится очень слышно ее акцент, а она пытается его скрыть.

Я говорю, окей, посмотри на себя, по тебе видно, что ты не американка, а ты пытаешься скрыть свои корни для чего? Я ей говорю, ты наоборот, должна этим гордиться, потому что ты можешь разговаривать не только на английском, это открывает для тебя огромные возможности. Она начала это отрицать, говорить, что нет, она этим не гордится, это стыдно,

– рассказала Мария.

Также, по словам украинки, нужно "правильно" пить кока-колу. Мол, эта же подруга делала ей замечания и говорила, что это стыд, если открывалка на жестяной банке напитка торчит вверх.

Третий момент. Мы стоим, вижу, кто-то рядом начинает драться. Я просто смотрю, потому что выбивается драка. Она говорит: "не смотри, не смотри, нельзя показывать, что мы их знаем". Чего столько ограничений? А еще здесь все активно обсуждают другую. И всем есть дело до того, что они делали, что они надели и что они говорят,

– заявила украинка.

Девушка рассказывает об американцах: смотрите видео

Это интересно. Ранее другая украинка рассказала о том, трудно ли жить в Италии.