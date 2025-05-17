Марія заявила, що коли їхала в Америку, то надіялась, що це дійсно так. Однак потрапивши на навчання вона зрозуміла, що це далеко не правда. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @mariiahapii.

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Українка заявила, що американці обговорюють інших

Дівчина розповіла, що насправді американці "дуже переживають про тебе, про твоє особисті життя та що ти одягаєш". Наприклад, її університетська подруга наполовину іспанка. Дівчина дуже комплексує, що коли вона випиває алкоголь, то стає дуже чутно її акцент, а вона намагається його приховати.

Я кажу, окей, подивись на себе, по тобі видно, що ти не є американка, а ти намагаєшся приховати своє коріння для чого? Я їй кажу, ти навпаки, маєш з цим пишатися, тому що ти можеш розмовляти не лише англійською, це відкриває для тебе величезні можливості. Вона почала це заперечувати, казати, що ні, вона з цим не пишається, це соромно,

– розповіла Марія.

Також, за словами українки, потрібно "правильно" пити кока-колу. Мовляв, ця ж подруга робила їй зауваження і казала, що це сором, якщо відкривачка на бляшаній банці напою стирчить догори.

Третій момент. Ми стоїмо, бачу, хтось поруч починає битися. Я просто дивлюсь, тому що вибивається бійка. Вона каже: "не дивись, не дивись, не можна показувати, що ми їх знаємо". Чого стільки обмежень? А ще тут всі активно обговорюють іншу. І всім є діло до того, що вони робили, що вони вдягнули й що вони кажуть,

– заявила українка.

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Це цікаво. Раніше інша українка розповіла про те, чи важко жити в Італії.