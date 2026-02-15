Италия или Испания: украинка раскритиковала популярную страну и рассказала, какую выбрала для жизни

Украинка, которая переехала в Италию и почти сразу же приобрела себе там дом, рассказала, почему выбрала именно эту страну, а не популярную Испанию.

Несмотря на то, что и Испания, и Италия могут похвастаться невероятным климатом, большим количеством солнца и теплом, большинство украинцев, переезжающих за границу, выбирают все же Испанию, пишет dr_tannyy. Впрочем, сама девушка все же выбрала Италию – и объяснила, почему.

Интересно Украинка прожила 3 года в Люксембурге и честно рассказала, как там относятся к беженцам

Почему украинка выбрала жизнь в Италии, а не Испании?

Оккупанты

Первой причиной, почему украинка не стала переезжать в Испанию, стали оккупанты – люди, незаконно занимающие чужое жилье. Это большая проблема в Испании, на которую часто жалуются местные и которой опасаются эмигранты, пишет Idealista.

В Испании ты можешь выйти за хлебом, а вернуться в дом, где уже живут чужие люди, и закон будет на их стороне. Выселять их можно годами,

– пожаловалась украинка.

Зато в Италии, по ее словам, действует принцип "мой дом – это моя крепость".

Цены

Из-за большой популярности среди иностранцев цены на недвижимость в Испании в последние годы стремительно выросли. И за цену не самой лучшей квартиры в Аликанте украинке удалось приобрести целый дом в горах Италии.

Украинка рассказала, почему выбрала Италию: смотрите видео

Безопасность

В Испании ты держишь телефон обеими руками, чтобы он не поехал на байке мимо тебя. В моей итальянской деревне я могу забыть ключи в дверях и знаю, что все будет хорошо,

– поделилась девушка.

Еда

Еще одним большим преимуществом Италии для украинки стало отношение местных к еде. В стране очень строгий контроль качества продуктов, и даже случайный круассан на заправке будет невероятно вкусным.

Близость к Украине

И определяющий пункт – это то, что из Италии девушке гораздо быстрее и легче ездить в Украину. А вот путь из Испании на машине втрое длиннее.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?