Всего на 100 гривен: украинка в Египте шокировала списком продуктов, которые стоят копейки

Украинка, которая сейчас живет в Египте, удивила пользователей сети количеством продуктов, которые можно приобрести на местном рынке за сумму, эквивалентную примерно 100 гривнам.

Видео с покупками она опубликовала в своих соцсетях, передает 24 Канал.

Автор ролика рассказала, что посетила сельский рынок и купила несколько килограммов овощей, фруктов и зелени. На столе она разложила:

виноград,

баклажаны,

апельсины,

фермерские огурцы,

мяту,

кинзу и укроп.

По ее словам, килограмм винограда стоит около 40 египетских фунтов (примерно 35 гривен), баклажаны – 10 фунтов (9 гривен), апельсины – 25 фунтов (22 гривен), огурцы – 15 фунтов (13 гривен), а пучки зелени – по 5 фунтов (около 4 гривен). Всего за все покупки женщина заплатила 90 фунтов, что в пересчете на украинскую валюту составляет около 80 – 90 гривен.

Украинка показала, что купила за 100 гривен в Египте: смотрите видео

Какой была реакция соцсетей?

Ролик вызвал активное обсуждение в комментариях. Некоторые пользователи отмечали, что вкус местных овощей и фруктов отличается от украинских, другие объясняли низкие цены климатом и возможностью собирать несколько урожаев в год. Часть зрителей обратила внимание на арифметику покупок и поинтересовалась, как автору удалось уложиться в 90 фунтов.

Украинка с юмором ответила, что килограмм винограда на самом деле стоил дешевле, а она просто взяла большее количество. Также в комментариях подняли тему уровня зарплат в Египте. На это автор отметила, что дешевыми в стране есть преимущественно овощи и фрукты, тогда как другие товары могут стоить значительно дороже.

Интересно! Согласно данным портала layboard, средняя месячная зарплата в Египте в 2025 году составляла примерно 9 000 – 10 000 египетских фунтов (примерно 303 – 340 долларов или до 14 500 гривен), хотя реальная оплата значительно варьируется в зависимости от отрасли, опыта и места работы. Это средний показатель по всей стране, а в частном и публичном секторах доходы могут существенно отличаться.

