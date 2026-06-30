Имеет ли право ЕС отказывать украинским мужчинам в защите: позиция Совета Европы

В Европейском Союзе и отдельных европейских странах все чаще обсуждается вопрос о возможном ограничении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. На этом фоне возникает вопрос: будут ли такие решения соответствовать международному праву и принципам равенства?

Об этом в интервью РБК-Украина заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.

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По словам О'Флаэрти, любое разграничение между группами людей требует очень четкого юридического обоснования, чтобы не считаться дискриминацией. В случае с украинскими мужчинами призывного возраста речь идет сразу о двух критериях – половой принадлежности и возрасте.

Он подчеркнул, что такая практика автоматического исключения определенной группы "уже сама по себе ставит вопрос о равенстве" и требует убедительных аргументов со стороны государств или институтов, принимающих подобные решения. В то же время комиссар признал, что в отдельных случаях подобные ограничения могут иметь правовую основу – например, если они связаны с воинской обязанностью в стране, подвергающейся вооруженной агрессии.



Может ли ЕС отказывать в защите украинским мужчинам / Фото UaPress

Что говорит международное право?

О'Флаэрти напомнил, что международное право допускает исключения из обязательной военной службы. В качестве примера он привел религиозные убеждения: представители отдельных конфессий, в частности Свидетели Иеговы, могут отказываться от службы по соображениям совести.

В таких случаях, по его словам, государство не должно просто исключать человека из процесса, а должно обеспечить индивидуальное рассмотрение и возможность альтернативной, например гражданской, службы.

Это не означает уклонение от обязанности – речь идет о другой форме ее выполнения, которая должна быть рассмотрена,

– пояснил он.

Комиссар отдельно подчеркнул, что общая политика, которая автоматически лишает защиты всех мужчин определенного возраста без индивидуальной оценки, может противоречить стандартам прав человека. По его мнению, ключевым элементом является именно индивидуальный подход к каждому делу, а не групповые запреты.

В то же время Майкл О'Флаэрти подчеркнул, что не ставит под сомнение право Украины призывать граждан на защиту государства в условиях войны. Он отметил, что это является легитимным инструментом государства, противостоящего вооруженной агрессии. Однако другие страны, реагируя на ситуацию с украинскими гражданами, также должны соблюдать международные стандарты – в частности, избегать автоматических решений и обеспечивать рассмотрение каждого случая в отдельности.