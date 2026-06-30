О попытках "вытеснить" украинцев из Евросоюза рассказал комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти, пишет "РБК-Украина". Он общался с украинцами и заметил несколько методов, с помощью которых беженцев пытаются вернуть на родину. И один из этих методов – это финансовое давление.

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Как украинцев "вытесняют" из Европы?

Майкл О'Флаэрти сообщил, что в последние месяцы путешествовал по Европе и во многих странах встречался с украинцами. Ему приходилось слышать много историй о "вытеснении" – также он заметил сокращение социальных выплат, что существенно усложняет жизнь беженцев за рубежом.

Я видел сокращение жилищных программ. Хорошо, если человек может позволить себе арендовать жилье. Но для пенсионеров и людей без средств это большая проблема,

– сообщил чиновник.

Также он заявил, что заметно и рост ненависти к украинцам. Несмотря на то, что это не является массовым явлением и происходит не повсеместно, этот факт остается реальностью. Крайне правые силы пытаются "обвинять мигрантов во всех проблемах общества".

Комиссар Совета Европы предположил, что щедрая поддержка украинцев в начале полномасштабного вторжения могла вызвать недовольство местных жителей. Впрочем, он убежден, что ситуацию еще можно исправить. Тем более что миллионы украинцев по-прежнему нуждаются в защите, особенно в год, когда атаки России на гражданское население стали самыми интенсивными с начала полномасштабной войны.

Продлят ли для украинцев временную защиту?

В ЕС уже планируют продлить временную защиту еще на год – то есть до марта 2028 года. Впрочем, украинцам стоит подготовиться к изменениям. Например, в Совете ЕС обсуждают возможность отказа в предоставлении временной защиты мужчинам призывного возраста.

Но эти правила не коснутся мужчин, которые уже находятся под защитой в странах Европы. Отказ смогут получить только те мужчины, которые будут подавать заявления на временную защиту после принятия новых правил.