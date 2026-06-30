Про спроби "витиснути" українців з Євросоюзу розповів комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті, пише "РБК-Україна". Він спілкувався з українцями і помітив кілька методів, у які біженців намагаються повернути на батьківщину. І один з цих методів – це фінансовий тиск.

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Як українців "витискають" з Європи?

Майкл О'Флаерті повідомив, що останніми місяцями подорожував Європою та в багатьох країнах зустрічався з українцями. Йому доводилося чути багато історій про "вичавлювання" – також він помітив скорочення соціальних виплат, що суттєво ускладнюють життя біженців за кордоном.

Я бачив скорочення житлових програм. Добре, якщо людина може дозволити собі орендувати житло. Але для пенсіонерів та людей без ресурсів це велика проблема,

– повідомив посадовець.

Також він заявив, що помітне й зростання ненависті до Українців. Попри те, що це не є масовим явищем та відбувається не повсюди, цей факт залишається реальністю. Крайні праві сили намагаються "звинувачувати мігрантів у всіх проблемах суспільства".

Комісар Ради Європи припустив, що щедра підтримка українців на початку повномасштабного вторгнення могла викликати невдоволення місцевих мешканців. Втім, він переконаний, що ситуацію ще можливо виправити. Тим паче що мільйони українців все ще потребують захисту, особливо у рік, коли атаки Росії по цивільних стали найбільш інтенсивними з початку повномасштабної війни.

Чи продовжать для українців тимчасовий захист?

У ЄС вже планують продовжити тимчасовий захист ще на рік – тобто до березня 2028 року. Втім, українцям варто приготуватися до змін. Наприклад, у Раді ЄС обговорюють можливість не давати тимчасовий захист чоловікам призовного віку.

Але ці правила не стосуватимуться чоловіків, що вже живуть під захистом у країнах Європи. Відмову зможуть отримати тільки ті чоловіки, що подаватимуться на тимчасовий захист після ухвалення нових правил.