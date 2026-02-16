Украинские беженцы массово бегут из популярной страны ЕС: в чем причина

Германия, которая с начала полномасштабной войны стала одним из главных центров убежища для украинцев, постепенно теряет часть беженцев. Несмотря на то, что страна приняла более 1,15 миллиона граждан Украины, почти полмиллиона из них за последние годы уже покинули Германию.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на федеральное министерство внутренних дел Германии.

Смотрите также В Германии обеспокоены, что их система здравоохранения не готова к вызовам войны

Что известно об украинских беженцах в Германии?

По состоянию на начало февраля 2026 года в стране находились более 1,15 миллиона украинцев со статусом временной защиты. По официальным данным, от 2022 года до конца января 2026-го более 471 тысячи украинцев прекратили регистрацию в Центральном реестре иностранцев.

Это означает, что они больше не фигурируют в государственной системе учета и, вероятно, выехали из страны. Структура украинской общины в Германии остается типичной для волны беженцев:

около 484 тысяч мужчин, среди них более 85 тысяч в возрасте 18 – 26 лет;

примерно 672 тысячи женщин;

более 300 тысяч детей.

Эксперты объясняют это тем, что именно матери с детьми стали самой большой группой тех, кто нуждался в немедленной защите после начала войны.

Какие условия получают украинцы в Германии?

Украинцы могут въезжать в Германию без визы и находиться на территории страны до 90 дней. После этого большинство оформляет статус временной защиты, который гарантирует:

право на проживание;

социальную помощь;

медицинское страхование;

доступ к образованию;

возможность официально работать без дополнительных разрешений.

Статус временной защиты в Европе пока продлен до марта 2027 года.



Украинские беженцы массово бегут из Германии / Фото Unsplash

Почему украинцы покидают Германию?

Несмотря на значительный уровень поддержки, многие беженцы со временем решают сменить страну пребывания. Среди основных причин выезда называют:

языковой барьер и сложности интеграции;

высокую стоимость жизни;

поиск лучших условий трудоустройства;

переезд в страны с более теплым климатом или более понятными социальными программами.

Часть украинцев также возвращается в Украину, особенно те, кто имеет жилье и работу дома.

Интересно! Как пишет издание Ukraine Pulse, в Германии аренда жилья является одной из крупнейших. Поэтому, для того, чтобы иметь возможность обеспечить себя жильем и продуктами, нужно зарабатывать от 1500 – 2000 евро в месяц.

В каких странах Европы стало меньше украинских беженцев?

Ранее мы писали, что в ряде европейских стран заметили сокращение количества украинских беженцев. Такая тенденция наблюдается в странах, которые первыми приняли большие волны переселенцев после начала полномасштабной войны, в частности в:

Польше,

Чехии,

странах Балтии.

Часть украинцев возвращается домой, другие переезжают дальше на Запад в поисках лучших условий труда, жилья и долгосрочных перспектив.