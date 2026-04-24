Отток украинцев из ЕС набирает обороты: какую страну массово покидают украинцы и почему
- Количество украинцев в Эстонии уменьшилось с 89 тысяч до 25 тысяч из-за возвращения домой и переезда в другие страны ЕС.
- Основными причинами оттока является стабилизация в Украине, более широкие возможности в других странах ЕС, а также поиск социальной поддержки.
Эстония, которая с начала полномасштабной войны оставалась одним из активных партнеров Украины, фиксирует заметное сокращение количества украинских граждан на своей территории. Часть людей возвращается домой, другие переезжают в более крупные страны Европейского Союза.
Об этом рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью изданию "Главком".
Какова ситуация с украинскими беженцами в Эстонии?
По ее словам, в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения Эстония приняла около 89 тысяч украинцев. В то же время по состоянию на сегодня это количество значительно уменьшилось – до примерно 25 тысяч человек.
В начале полномасштабного вторжения к нам приехало примерно 89 тысяч украинцев. Сейчас их осталось около 25 тысяч – часть вернулась в Украину или уехала в другие страны Европы,
– отметила дипломат.
Почему украинцы выезжают?
Основными причинами оттока являются:
- возвращение в Украину после стабилизации ситуации в отдельных регионах;
- переезд в другие страны ЕС с более широкими возможностями для работы;
- адаптация к новым условиям жизни в Европе и поиск большей социальной поддержки.
Украинцы массово покидают Эстонию / Фото Unsplash
На сайте правительства Эстонии напомнили, что страна остается открытой для украинцев и не меняет своей политики поддержки. Какие условия предлагают тем, кто остался Несмотря на сокращение количества беженцев, страна продолжает обеспечивать базовые возможности для интеграции:
- доступ к образованию;
- трудоустройство;
- социальные выплаты и поддержку.
Особое внимание уделяют детям. В частности, в стране действует специальная "Школа свободы", где украинские ученики могут учиться по смешанной программе – с учетом украинских и эстонских стандартов. Это позволяет детям не терять связь с родным языком и культурой, а также облегчает возможное возвращение к украинской системе образования.
Сколько украинских беженцев находится в ЕС?
Как пишет Евростат, в странах ЕС сейчас находится более 4 миллионов граждан Украины со статусом временной защиты. Наибольшее количество украинцев приняли:
- Германия – более 1 миллиона человек;
- Польша – примерно от 900 тысяч до 1 миллиона человек;
- Чехия – более 350 тысяч.
В то же время фактическое количество украинцев в ЕС может быть несколько больше. Не все оформляют временную защиту – часть находится по другим основаниям, в частности из-за работы, обучения или воссоединения с семьей.