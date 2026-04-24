Отток украинцев из ЕС набирает обороты: какую страну массово покидают украинцы и почему

Эстония, которая с начала полномасштабной войны оставалась одним из активных партнеров Украины, фиксирует заметное сокращение количества украинских граждан на своей территории. Часть людей возвращается домой, другие переезжают в более крупные страны Европейского Союза.

Об этом рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью изданию "Главком".

Какова ситуация с украинскими беженцами в Эстонии?

По ее словам, в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения Эстония приняла около 89 тысяч украинцев. В то же время по состоянию на сегодня это количество значительно уменьшилось – до примерно 25 тысяч человек.

– отметила дипломат.

– отметила дипломат.

Почему украинцы выезжают?

Основными причинами оттока являются:

возвращение в Украину после стабилизации ситуации в отдельных регионах;

переезд в другие страны ЕС с более широкими возможностями для работы;

адаптация к новым условиям жизни в Европе и поиск большей социальной поддержки.



На сайте правительства Эстонии напомнили, что страна остается открытой для украинцев и не меняет своей политики поддержки. Какие условия предлагают тем, кто остался Несмотря на сокращение количества беженцев, страна продолжает обеспечивать базовые возможности для интеграции:

доступ к образованию;

трудоустройство;

социальные выплаты и поддержку.

Особое внимание уделяют детям. В частности, в стране действует специальная "Школа свободы", где украинские ученики могут учиться по смешанной программе – с учетом украинских и эстонских стандартов. Это позволяет детям не терять связь с родным языком и культурой, а также облегчает возможное возвращение к украинской системе образования.

Сколько украинских беженцев находится в ЕС?

Как пишет Евростат, в странах ЕС сейчас находится более 4 миллионов граждан Украины со статусом временной защиты. Наибольшее количество украинцев приняли:

Германия – более 1 миллиона человек;

Польша – примерно от 900 тысяч до 1 миллиона человек;

Чехия – более 350 тысяч.

В то же время фактическое количество украинцев в ЕС может быть несколько больше. Не все оформляют временную защиту – часть находится по другим основаниям, в частности из-за работы, обучения или воссоединения с семьей.