Эстония запретила военнообязанным украинцам получать статус временной защиты

Правительство Эстонии продлило еще на год временную защиту для украинских беженцев. Однако мужчины призывного возраста, желающие въехать в страну, больше не смогут воспользоваться этой защитой.

Об этом сообщает издание ERR.

Что известно о новом эстонском законе?

Правительство Эстонии в четверг, 9 июля, одобрило предложение Еврокомиссии о продлении защиты для украинских мигрантов до 2028 года. Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что страна и в дальнейшем будет поддерживать людей, ставших жертвами российской агрессии.

Многие украинские военные беженцы не могут вернуться домой, потому что Россия оккупировала часть их страны и продолжает атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что это решение даст людям, бежавшим от войны, уверенность в том, что они могут безопасно наладить свою жизнь до тех пор, пока не появится возможность вернуться в Украину. Согласно предложению Европейской комиссии, Таллин продлил временную защиту до 4 марта 2028 года.

Однако в предложении также предусмотрено изменение, которое коснется тех, кто будет обращаться за временной защитой в будущем. Граждане Украины, которым не разрешено выехать из-за призывного возраста, больше не будут иметь права на временную защиту.

Это изменение не коснется тех, кому временная защита уже предоставлена в Европейском Союзе. Временная защита дает людям, покинувшим Украину, право жить в ЕС, работать, учиться и получать доступ к необходимым социальным и медицинским услугам.

Игорь Таро добавил, что государства-члены должны подготовиться к скоординированной отмене системы временной защиты и разработать решения, которые позволят беженцам призывного возраста при необходимости перейти на другие правовые основания для проживания или вернуться в Украину, когда появится такая возможность.

Как страны ЕС меняют условия пребывания для украинцев?

С 1 июля в Польше ввели очередные изменения для украинцев. Отныне беженцы будут иметь ограниченный доступ к коллективному жилью.

Также с начала июля в Германии состоялась масштабная реформа системы социальной поддержки для украинских беженцев, находящихся в стране по статусу временной защиты. Тем, кто приехал после 2025 года, сокращают выплаты.