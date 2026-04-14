Германия поддерживает ограничение выезда украинских мужчин в ЕС, – Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия будет поддерживать усилия Украины ограничить выезд мужчин призывного возраста в страны Европейского Союза.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Берлин во вторник, 14 апреля и провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, пишет DW.
Что известно об украинских мужчинах в Германии?
Это абсолютно необходимо, чтобы Украина могла себя защищать, чтобы было и в дальнейшем единство украинского общества, и для того, чтобы можно было Украину действительно отстроить,
– заявил он.
Также Мерц добавил, что Германия будет работать над тем, чтобы беженцы могли легче вернуться домой. Кроме того, правительство будет работать совместно с Украиной над ограничением количества мужчин, нашедших убежище в стране, ведь важно, чтобы мужчины возвращались в Украину и "помогали своей стране".
Важно! По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии находилось примерно 1,34 миллиона беженцев.
Что еще следует знать украинцам в Германии?
В Германии за последний год очень сильно возросло количество украинских мужчин. Сейчас их там уже 349 520, и доля мужчин среди беженцев, прибывающих, составляет уже 41%, что вызывает бурные дискуссии в стране.
Между тем украинка, что уже не один год живет в Германии, рассказала, какая на самом деле в стране ситуация со штрафами. По ее словам, немало историй об огромных штрафах за небольшие нарушения очень сильно преувеличены, и просто так штрафы также не выписывают.