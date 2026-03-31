Украина готовит железнодорожное сообщение с морской страной ЕС: когда ожидать первые рейсы
- Украина планирует тестовый запуск пассажирского железнодорожного сообщения с Болгарией через Румынию уже этим летом.
- Обсуждаются вопросы конкурентной стоимости перевозок и более широкого сотрудничества в транспортной сфере, включая безопасность судоходства и развитие транспортных коридоров.
Украина планирует запустить в тестовом режиме новое пассажирское железнодорожное сообщение с одной из морских стран Европейского Союза. Речь идет о маршруте в Болгарию, который будет проходить через территорию Румынии.
Об этом сообщил Алексей Кулеба по итогам встречи с министром транспорта и связи Болгарии Корманом Исмаиловым.
По словам Кулебы, сейчас стороны работают над организацией маршрута Украина – Болгария через Румынию. Предполагается, что первый запуск состоится уже этим летом в тестовом формате.
Работаем над запуском пассажирского железнодорожного сообщения Украина – Болгария через Румынию. Цель – тестовый запуск уже этим летом в трехстороннем формате,
– отметил чиновник.
Особое внимание стороны уделяют формированию конкурентной стоимости перевозок, в частности за счет механизмов государственной поддержки (PSO). Кроме запуска железнодорожного сообщения, Украина и Болгария обсудили широкое сотрудничество в транспортной сфере. В частности, речь идет о:
- безопасности судоходства в Черном море,
- подготовке соглашения о морском поиске и спасении,
- развитии транспортных коридоров,
- дунайский логистический кластер,
- улучшении автомобильной инфраструктуры.
Также стороны планируют развивать цифровые решения, в частности электронную очередь на границе, что должно упростить пересечение для перевозчиков.
Встреча с министром транспорта и связи Болгарии / Фото из телеграмма Алексея Кулебы
Что известно о расширении международных маршрутов?
Украина продолжает активно развивать международное транспортное сообщение. В частности, ранее Укрзализныця впервые отправила контрейлерный поезд по маршруту Львов – Фенишлитке (Венгрия). Запуск нового пассажирского маршрута в Болгарию может стать еще одним шагом к интеграции украинской транспортной системы с европейской и расширению возможностей для путешествий украинцев.
