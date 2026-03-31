Про це повідомив Олексій Кулеба за підсумками зустрічі з міністром транспорту та зв'язку Болгарії Корман Ісмаїлов.

За словами Кулеби, наразі сторони працюють над організацією маршруту Україна – Болгарія через Румунію. Передбачається, що перший запуск відбудеться вже цього літа у тестовому форматі.

Працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна – Болгарія через Румунію. Мета – тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі,

– зазначив урядовець.

Окрему увагу сторони приділяють формуванню конкурентної вартості перевезень, зокрема за рахунок механізмів державної підтримки (PSO). Крім запуску залізничного сполучення, Україна та Болгарія обговорили ширшу співпрацю у транспортній сфері. Зокрема, йдеться про:

безпеку судноплавства у Чорному морі,

підготовку угоди про морський пошук і порятунок,

розвиток транспортних коридорів,

дунайський логістичний кластер,

покращення автомобільної інфраструктури.

Також сторони планують розвивати цифрові рішення, зокрема електронну чергу на кордоні, що має спростити перетин для перевізників.



Зустріч з міністром транспорту та зв'язку Болгарії / Фото з телеграму Олексія Кулеби

Що відомо про розширення міжнародних маршрутів?

Україна продовжує активно розвивати міжнародне транспортне сполучення. Зокрема, раніше Укрзалізниця вперше відправила контрейлерний поїзд за маршрутом Львів – Фенішлітке (Угорщина). Запуск нового пасажирського маршруту до Болгарії може стати ще одним кроком до інтеграції української транспортної системи з європейською та розширення можливостей для подорожей українців.

