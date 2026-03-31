Об этом сообщил Алексей Кулеба по итогам встречи с министром транспорта и связи Болгарии Корманом Исмаиловым.

По словам Кулебы, сейчас стороны работают над организацией маршрута Украина – Болгария через Румынию. Предполагается, что первый запуск состоится уже этим летом в тестовом формате.

Работаем над запуском пассажирского железнодорожного сообщения Украина – Болгария через Румынию. Цель – тестовый запуск уже этим летом в трехстороннем формате,

Особое внимание стороны уделяют формированию конкурентной стоимости перевозок, в частности за счет механизмов государственной поддержки (PSO). Кроме запуска железнодорожного сообщения, Украина и Болгария обсудили широкое сотрудничество в транспортной сфере. В частности, речь идет о:

безопасности судоходства в Черном море,

подготовке соглашения о морском поиске и спасении,

развитии транспортных коридоров,

дунайский логистический кластер,

улучшении автомобильной инфраструктуры.

Также стороны планируют развивать цифровые решения, в частности электронную очередь на границе, что должно упростить пересечение для перевозчиков.



Встреча с министром транспорта и связи Болгарии / Фото из телеграмма Алексея Кулебы

Что известно о расширении международных маршрутов?

Украина продолжает активно развивать международное транспортное сообщение. В частности, ранее Укрзализныця впервые отправила контрейлерный поезд по маршруту Львов – Фенишлитке (Венгрия). Запуск нового пассажирского маршрута в Болгарию может стать еще одним шагом к интеграции украинской транспортной системы с европейской и расширению возможностей для путешествий украинцев.

