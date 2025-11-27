Путешествовать по Европе станет проще: Укрзализныця анонсировала новые рейсы уже в декабре

Путешествия по железной дороге из Украины в Центральную Европу отныне станут еще удобнее. Укрзализныця анонсировала новые сообщения в Германию с одной пересадкой.

Это решение стало логичным шагом на фоне роста количества украинцев в Германии. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Укрзализныци.

Что известно о новых рейсах от Укрзализныци?

Новый график движения на 2025 – 2026 годы синхронизирует украинские рейсы с поездами польских и немецких партнеров, а трансграничное сообщение между Германией и Польшей с декабря вырастет на 54%: вместо 11 прямых поездов будет курсировать 17.

Пересадки организованы максимально удобно. К примеру:

в Перемышле пассажиры поездов №51К (Киев – Перемышль) могут пересесть на EC134 Via Regia в Лейпциг;

№63/64 (Харьков – Перемышль) предлагает пересадку на EN417 Carpatia до Мюнхена через Прагу;

№31/32 (Запорожье – Перемышль) – на EC58 Galicja до Берлина.



Укрзализныця запускает новые международные рейсы / Фото Укрзализныци

Все пересадки согласованы в обоих направлениях, что обеспечивает комфортное путешествие как в Германию, так и домой. Кроме того, в Берлин можно добраться ночными поездами EC430 и EC440 из Перемышля и Хелма соответственно.

Укрзализныця отмечает, что продолжает расширять международные маршруты и синхронизировать их с графиками европейских железных дорог, чтобы украинские пассажиры могли быстро и удобно путешествовать по всей Центральной Европе.

Справка. По данным Eurostat, на 31 декабря 2024 года в Германии находилось примерно 1 161 450 человек с временной защитой из Украины. Это составляло 27,3 % от общего количества перемещенных украинцев с временной защитой в ЕС. В 2025-м наблюдается новый всплеск: количество украинцев с временной защитой в Германии продолжает расти на фоне принятого закона, которых позволяет выезд за границу мужчинам, в возрасте 18 – 22 лет.

