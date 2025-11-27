Подорожувати Європою стане простіше: Укрзалізниця анонсувала нові рейси вже в грудні

Подорожі залізницею з України до Центральної Європи відтепер стануть ще зручнішими. Укрзалізниця анонсувала нові сполучення до Німеччини з однією пересадкою.

Це рішення стало логічним кроком на тлі зростання кількості українців у Німеччині. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Укрзалізниці.

Що відомо про нові рейси від Укрзалізниці?

Новий графік руху на 2025 – 2026 роки синхронізує українські рейси з поїздами польських і німецьких партнерів, а транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею з грудня зросте на 54%: замість 11 прямих потягів курсуватиме 17.

Пересадки організовані максимально зручно. До прикладу:

у Перемишлі пасажири поїздів №51К (Київ – Перемишль) можуть пересісти на EC134 Via Regia до Лейпцига;

№63/64 (Харків – Перемишль) пропонує пересадку на EN417 Carpatia до Мюнхена через Прагу;

№31/32 (Запоріжжя – Перемишль) – на EC58 Galicja до Берліна.



Укрзалізниця запускає нові міжнародні рейси / Фото Укрзалізниці

Усі пересадки узгоджені в обох напрямках, що забезпечує комфортну подорож як до Німеччини, так і додому. Крім того, до Берліна можна дістатися нічними поїздами EC430 та EC440 із Перемишля та Хелма відповідно.

Укрзалізниця наголошує, що продовжує розширювати міжнародні маршрути та синхронізувати їх із графіками європейських залізниць, аби українські пасажири могли швидко й зручно подорожувати по всій Центральній Європі.

Довідка. За даними Eurostat, на 31 грудня 2024 року у Німеччині перебувало приблизно 1 161 450 осіб з тимчасовим захистом з України. Це становило 27,3 % від загальної кількості переміщених українців з тимчасовим захистом у ЄС. У 2025‑му спостерігається новий сплеск: кількість українців з тимчасовим захистом у Німеччині продовжує зростати на тлі ухваленого закону, яких дозволяє виїзд за кордон чоловікам, віком 18 – 22 роки.

