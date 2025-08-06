Конечные станции будут другие: УЗ объявила о важных изменениях в движении международных поездов
- Из-за ремонтных работ на станции Будапешт-Келети с 25 августа до 20 сентября изменятся остановки и конечные станции международных поездов Укрзализныци.
- Укрзализныця призывает пассажиров обратить внимание на изменения при поиске билетов.
Некоторые международные поезда Укрзализныци испытывают временные перебои. Все из-за ремонтных работ на станции Будапешт-Келети.
Венгерская железная дорога объявила о проведении масштабных ремонтных работ с 25 августа по 20 сентября. Поэтому в этот период будут изменены остановки и конечные станции для определенных международных поездов, пишет 24 Канал со ссылкой на УЗ.
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Какие изменения движения поездов УЗ ожидать?
В недавнем сообщении объявили, что поезд №9/10, который курсирует между Киевом и Будапештом, теперь будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгати, а не с предыдущего терминала в Келети.
А поезд № 143/146 Чоп – Вена – Чоп, беспересадочные вагоны Киев – Вена – Киев, будут иметь остановку только на станции Будапешт-Келенфельд. Остановка на станции Келети отменена.
С 25 августа по 20 сентября венгерская железная дорога будет проводить ремонтные работы на станции Будапешт-Келети. Меняются остановки и конечные станции для трех международных поездов,
– говорится в сообщении.
При этом Укрзализныця подчеркнула доступность станций Будапешт-Нюгати и Будапешт-Келенфельд, которые хорошо связаны с метро, трамваем и автобусным сообщением.
Пресс-служба призывает путешественников обратить внимание на эти изменения при поиске билетов.
К слову, ранее Укрзализныця ввела верификацию через Дія.Підпис.