Некоторые международные поезда Укрзализныци испытывают временные перебои. Все из-за ремонтных работ на станции Будапешт-Келети.

Венгерская железная дорога объявила о проведении масштабных ремонтных работ с 25 августа по 20 сентября. Поэтому в этот период будут изменены остановки и конечные станции для определенных международных поездов, пишет 24 Канал со ссылкой на УЗ.

Читайте также Пассажиры в восторге: Ryanair увеличил размеры бесплатной ручной клади – новые габариты

Какие изменения движения поездов УЗ ожидать?

В недавнем сообщении объявили, что поезд №9/10, который курсирует между Киевом и Будапештом, теперь будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгати, а не с предыдущего терминала в Келети.

А поезд № 143/146 Чоп – Вена – Чоп, беспересадочные вагоны Киев – Вена – Киев, будут иметь остановку только на станции Будапешт-Келенфельд. Остановка на станции Келети отменена.

С 25 августа по 20 сентября венгерская железная дорога будет проводить ремонтные работы на станции Будапешт-Келети. Меняются остановки и конечные станции для трех международных поездов,

– говорится в сообщении.

При этом Укрзализныця подчеркнула доступность станций Будапешт-Нюгати и Будапешт-Келенфельд, которые хорошо связаны с метро, трамваем и автобусным сообщением.

Пресс-служба призывает путешественников обратить внимание на эти изменения при поиске билетов.

К слову, ранее Укрзализныця ввела верификацию через Дія.Підпис.