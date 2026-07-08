Паспорт не требуется: в популярном аэропорту уже используют систему распознавания лиц

Международный аэропорт Хамад и авиакомпания Qatar Airways запустили новый сервис, позволяющий использовать систему распознавания лиц вместо заграничного паспорта, чтобы быстрее пройти контроль.

Пассажиры, вылетающие из Дохи рейсами авиакомпании Qatar Airways, теперь смогут гораздо быстрее проходить контроль в аэропорту – при этом паспорт вообще не понадобится. После запуска новой биометрической услуги достаточно лишь отсканировать свое лицо, пишет Euronews.

Как будет работать функция распознавания лица?

Новая система биометрического контроля с распознаванием лиц должна позволить туристам в Катаре проходить контроль в аэропорту быстрее и проще. Это должно обеспечить "более бесперебойное" путешествие.

Эта услуга – одно из "крупнейших в своем роде внедрений" системы проверки пассажиров не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире – она объединяет около 700 точек контакта по всему аэропорту.

Внедрение такого масштаба демонстрирует, каким может быть стандарт безбумажной обработки пассажирских документов,

– сообщили в Международном аэропорту Хамад.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, темпы внедрения биометрии ускоряются, и путешественникам это действительно нравится. В 2025 году уже половина пассажиров использовали биометрические данные в какой-то момент своего путешествия, и 85% из них остались довольны этим опытом.

Чтобы проходить контроль без паспорта, сначала нужно получить Fast Pass – сделать это можно через мобильное приложение авиакомпании или в киосках самообслуживания. Эта функция доступна для пассажиров, которым уже исполнилось 18 лет и более, и у них должен быть действительный паспорт, а путешествие должно начинаться в Дохе.