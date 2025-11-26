В Армении бушуют масштабные лесные пожары: четвертые сутки не удается потушить огонь
- В Армении продолжаются масштабные лесные пожары, которые уже четвертые сутки не удается потушить из-за сложных погодных условий.
- Огонь охватил несколько регионов, уничтожив большие лесные массивы, но жертв и пострадавших пока нет.
В Армении уже четвертые сутки продолжаются масштабные лесные пожары, которые охватили несколько регионов страны. Усилия пожарных, представителей службы спасения и неравнодушных граждан пока не дают стабильных результатов.
Огонь все шире охватывает леса и сухую траву, особенно в зонах со старыми сухими деревьями. Больше о чрезвычайном происшествии расскажет 24 Канал со ссылкой на Public Radio of Armenia.
Что известно о пожаре?
К тушению привлекли пожарных, специальную технику, а также авиацию – вертолеты и дроны для сброса воды и мониторинга. Тушение осложняют сложные погодные условия – жара и сухость. Из-за этого огонь распространяется чрезвычайно быстро.
Первый очаг возгорания обнаружили 21 ноября на участке между селами Chambarak и Ttujur в регионе Gegharkunik. Впоследствии пожары вспыхнули также в других районах.
В Армении вспыхнули масштабные лесные пожары: смотрите видео
Почему вспыхнул пожар?
Как пишет Asbarez, пока правоохранители и службы чрезвычайных ситуаций не дают окончательных комментариев относительно причин возгорания – расследование продолжается. Впрочем, официальные службы уже обратились к гражданам с просьбой не сжигать сухую траву, листья или остатки растений, ведь это создает дополнительную угрозу новых очагов.
Местные власти сообщают, что к счастью, пока жертв и пострадавших нет. Но пожары уже нанесли ущерб природе, уничтожив большие лесные массивы. Это может негативно повлиять на экологическую ситуацию и хозяйственную деятельность местных жителей.
