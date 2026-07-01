В Германии меняют систему выплат: кто из украинцев лишится части пособия

Германия готовит масштабную реформу системы социальной поддержки для украинских беженцев, находящихся в стране по статусу временной защиты. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года

Однако, как пишет Reuters, в ходе законодательной процедуры сроки могут быть скорректированы.

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Главное изменение заключается в том, что условия получения помощи будут зависеть от даты въезда в Германию.

Кто продолжит получать помощь?

Украинцы, прибывшие в Германию до 1 апреля 2025 года, продолжат получать социальную помощь на действующих условиях. Размер ежемесячных выплат и компенсации за жилье останется без изменений. Как и раньше, их будет выплачивать Jobcenter, хотя сама программа Bürgergeld сменит название на Grundsicherungsgeld.

В то же время власти планируют усилить контроль за получателями помощи. От украинцев будут требовать более активного поиска работы, а также обязательного посещения консультаций и встреч, назначенных службой занятости.



В Германии изменят правила социальной помощи для украинцев / Фото Pexels

Что будет с вновь прибывшими?

Значительно более жесткие правила коснутся украинцев, въехавших в Германию после 31 марта 2025 года. Для этой категории предусмотрен переход на систему поддержки, которая применяется к лицам, ищущим убежища из других стран. В частности, планируются следующие изменения:

выплаты будет осуществлять Sozialamt вместо Jobcenter;

базовое пособие сократится примерно с 563 до 441 евро в месяц;

будет введена специальная платежная карта Bezahlkarte, ограничивающая снятие наличных;

полноценное медицинское страхование заменят на право получать только базовую и неотложную медицинскую помощь.

Несмотря на изменения в социальной поддержке, юридический статус украинцев пересматриваться не будет.

Что нужно знать о временной защите в Германии?