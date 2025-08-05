Отдыхающие, которые едут на море в Испанию, могут получить немалый штраф из-за одной привычки. В частности такое может случиться в Коста-Бланке или Барселоне.

В этих регионах действует так называемый "налог на шезлонги". Людей, которые "бронируют" себе место на пляже, штрафуют. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DailyMail.

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За что могут оштрафовать в Испании?

В популярных районах Испании, таких как Барселона и Коста-Бланка, туристов штрафуют за то, что они бронируют себе место на пляже с помощью полотенца или шезлонга.

То есть там нельзя забронировать место для себя и семьи с самого утра.

Это правило ввели после многочисленных жалоб на то, что на пляже невозможно остановиться из-за "забронированных" пустых мест.



"Бронировать" место на пляже нельзя / Pexels

За оставленное полотенце или шезлонг на пляже штрафуют на 250 евро. Кроме того, руководители городского совета Кальпе предоставили местной полиции полномочия убирать оставленные на пляжах шезлонги или полотенца до 9:30 утра.

Люди смогут забрать свои вещи на муниципальном складе, оплатив штраф. Также наказывают тех, кто оставляет свои вещи в любое время более чем на 3 часа.