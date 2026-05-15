Туристический хаос: на острове в Испании объявили войну пляжным лежакам

На популярном испанском острове Форментера, который входит в Балеарский архипелаг, власти решили существенно ограничить количество шезлонгов и пляжной инфраструктуры. Причиной стали проблемы с чрезмерной туристической нагрузкой и необходимость сохранения природного побережья.

Как сообщает The Independent, до 2029 года с пляжей острова должны убрать 681 шезлонг и 339 зонтиков.

Также под запрет попадут некоторые вспомогательные конструкции, в частности ящики для хранения пляжного инвентаря.

Где именно станет меньше шезлонгов?

Новые правила будут касаться сразу нескольких известных пляжей Форментеры, среди которых:

Каваль-д'эн-Боррас;

Сес-Ильетес;

Левант;

Эс-Пухольс;

Эс-Копинар.

Именно эти места ежегодно принимают тысячи туристов со всего мира и считаются одними из самых красивых пляжей Испании. В то же время полностью отказываться от пляжного сервиса власти не планируют. На острове оставят 1169 шезлонгов и 589 зонтиков, однако они должны соответствовать новым строгим экологическим критериям.



На популярном испанском острове объявили войну шезлонгам на пляжах / Фото Unsplash

Почему Форментера вводит новые правила?

Местные власти объясняют, что главная цель нововведений – защита береговой линии и сохранение природной среды острова. В последние годы Форментера, как и многие другие популярные курорты Европы, сталкивается с последствиями чрезмерного туризма:

перегрузкой пляжей;

эрозией побережья;

большим количеством коммерческой инфраструктуры;

ухудшением экологического состояния.

Именно поэтому власти постепенно сокращают количество объектов на пляжах и усиливают контроль за использованием прибрежных территорий.

Какова ситуация в Европе?

Форментера – не единственный курорт, который начал бороться с чрезмерной застройкой и большим количеством шезлонгов. Как пишет Euronews, ранее новые строгие правила для пляжей ввела и Греция. Там власти начали жестче контролировать размещение лежаков и коммерческих зон у моря. В частности, на части пляжей страны:

ограничивают количество шезлонгов;

запрещают застройку;

увеличивают свободные общественные зоны для туристов.

Это свидетельствует о том, что европейские курорты все чаще пытаются найти баланс между доходами от туризма и сохранением природы, ведь чрезмерная нагрузка уже начинает угрожать популярным туристическим локациям.

