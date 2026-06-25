Закордон Туризм В этой стране в аэропорту придется ждать дольше всего: летом рейсы там постоянно задерживаются
25 июня, 19:42
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В этой стране в аэропорту придется ждать дольше всего: летом рейсы там постоянно задерживаются

Марина Блохина

Лето практически каждый год приносит некоторую суматоху в аэропорты –: многие люди путешествуют, и из-за наплыва туристов очереди могут стать довольно длинными. Однако некоторые страны справляются с потоками путешественников хуже, чем другие.

Новый анализ от AirAdvisor показывает, что есть одна страна, где отдыхающим летом чаще всего приходится сталкиваться с длительными задержками рейсов — то есть на час или даже больше, пишет Express. И этой страной является популярная среди украинцев Греция.

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Где самолеты задерживаются чаще всего?

Согласно данным за предыдущий, 2025 год, худшим аэропортом по количеству задержек в Европе стал итальянский Милан-Бергамо, но вот по совокупности аэропортов худшая ситуация вовсе не в Италии, а в Греции. Там сразу семь популярных курортов, в том числе Корфу, Родос и Кефалония, попали в первую двадцатку антирейтинга.

Отчасти такие большие задержки можно объяснить безумной популярностью Греции летом — и небольшие региональные аэропорты просто не могут справиться с огромными потоками туристов. Часто сотрудникам приходится работать на пределе возможностей. Вот только расширять аэропорты не планируют, ведь в остальное время года в этом нет необходимости.

Также эксперты отметили, что когда в аэропорту начинают накапливаться задержки, может возникнуть "эффект домино", приводящий к переносу рейсов в течение всего дня — а это только увеличивает очереди и количество задержанных самолетов.

Вот какие аэропорты попали в антирейтинг 2025 года:

  • Милан-Бергамо в Италии — почти 12 % рейсов задержались;
  • Ницца во Франции;
  • Кефалония в Греции;
  • Пиза в Италии;
  • Корфу в Греции;
  • Пальма-де-Майорка, Испания;
  • Реус в Испании;
  • Понта-Делгада, Португалия;
  • Ольвия, Сардиния;
  • Задар, Хорватия;
    Закинтос, Греция;
  • Неаполь, Италия;
  • Ханья, Греция;
  • Пафос, Кипр;
  • Родос, Греция;
  • Ибица, Испания;
  • Аликанте, Испания;
  • Миконос, Греция;
  • Порту, Португалия.

Пассажирам же важно помнить, что если рейс задерживается более чем на 3 часа или же его отменяют, можно требовать компенсацию. Её общая сумма будет зависеть от продолжительности задержки и дальности перелёта.

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