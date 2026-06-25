В этой стране в аэропорту придется ждать дольше всего: летом рейсы там постоянно задерживаются

Лето практически каждый год приносит некоторую суматоху в аэропорты –: многие люди путешествуют, и из-за наплыва туристов очереди могут стать довольно длинными. Однако некоторые страны справляются с потоками путешественников хуже, чем другие.

Новый анализ от AirAdvisor показывает, что есть одна страна, где отдыхающим летом чаще всего приходится сталкиваться с длительными задержками рейсов — то есть на час или даже больше, пишет Express. И этой страной является популярная среди украинцев Греция.

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Где самолеты задерживаются чаще всего?

Согласно данным за предыдущий, 2025 год, худшим аэропортом по количеству задержек в Европе стал итальянский Милан-Бергамо, но вот по совокупности аэропортов худшая ситуация вовсе не в Италии, а в Греции. Там сразу семь популярных курортов, в том числе Корфу, Родос и Кефалония, попали в первую двадцатку антирейтинга.

Отчасти такие большие задержки можно объяснить безумной популярностью Греции летом — и небольшие региональные аэропорты просто не могут справиться с огромными потоками туристов. Часто сотрудникам приходится работать на пределе возможностей. Вот только расширять аэропорты не планируют, ведь в остальное время года в этом нет необходимости.

Также эксперты отметили, что когда в аэропорту начинают накапливаться задержки, может возникнуть "эффект домино", приводящий к переносу рейсов в течение всего дня — а это только увеличивает очереди и количество задержанных самолетов.

Вот какие аэропорты попали в антирейтинг 2025 года:

Милан-Бергамо в Италии — почти 12 % рейсов задержались;

Ницца во Франции;

Кефалония в Греции;

Пиза в Италии;

Корфу в Греции;

Пальма-де-Майорка, Испания;

Реус в Испании;

Понта-Делгада, Португалия;

Ольвия, Сардиния;

Задар, Хорватия;

Закинтос, Греция;

Закинтос, Греция; Неаполь, Италия;

Ханья, Греция;

Пафос, Кипр;

Родос, Греция;

Ибица, Испания;

Аликанте, Испания;

Миконос, Греция;

Порту, Португалия.

Пассажирам же важно помнить, что если рейс задерживается более чем на 3 часа или же его отменяют, можно требовать компенсацию. Её общая сумма будет зависеть от продолжительности задержки и дальности перелёта.