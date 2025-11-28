Латвия на пороге масштабных изменений: в стране хотят разобрать железнодорожные пути в Россию

Латвийское правительство официально подтвердило, что изучает возможность полного демонтажа железнодорожного пути, который ведет к границе с Россией. Окончательное решение планируют принять в начале 2026 года.

Об этом сообщает латвийский общественный вещатель LSM, передает 24 Канал.

Что об этом известно?

Этот вопрос обсудили во время очередного совещания президента Латвии Эдгарса Ринкевичса и премьер-министра Эвики Силини. Сейчас правительство совместно с Национальными вооруженными силами готовит базовую оценку возможного демонтажа. Документ должен быть готов до конца 2025 года, а параллельно Латвия координирует вопрос с Литвой и Эстонией.

По словам Ринкевичса, напряженная ситуация на восточной границе заставляет рассматривать различные варианты укрепления безопасности, и демонтаж железнодорожной инфраструктуры – один из них. Этот вопрос должны обсудить и на уровне президентов и премьеров всех стран Балтии.

Президент подчеркнул, что финальное решение должно опираться на:

четкие временные рамки,

стоимость работ,

оценку влияния на социально-экономическую ситуацию в регионах.

Он также отметил, что дискуссии в соцсетях вокруг темы часто эмоциональные и лишены рационального основания.



Президент Эдгарс Ринкевичс с премьер-министром Эвикой Силиней / Фото LSM

Как реагируют граждане Латвии?

Как отмечает United24media, Планы относительно возможного демонтажа железнодорожного пути вызвали противоречивые настроения среди жителей восточных регионов, в частности Латгалии, где эта инфраструктура традиционно была важной для логистики и местного бизнеса.

По сообщениям латвийских медиа, часть жителей восприняла новость с тревогой – люди опасаются, что демонтаж может негативно сказаться на экономической активности региона, усложнить транспортное сообщение и повлиять на рабочие места, связанные с перевозками

