Невероятное зрелище: ОАЭ встретили Новый год рекордным фейерверком и дронами
- ОАЭ отметили Новый год, организовав самое длинное и самое большое фейерверковое шоу и большое шоу дронов в Абу-Даби.
- Организаторы пытались установить пять новых рекордов Гиннеса, в частности по продолжительности фейерверка, его масштабу и количеству дронов.
Объединенные Арабские Эмираты громко отметили наступление Нового года, устроив одно из самых масштабных празднований в регионе. Эпицентром события стал район Аль-Ватба в Абу-Даби, где организаторы поставили цель побить сразу несколько мировых рекордов.
Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Какое шоу устроили в ОАЭ?
Праздничное шоу включало самый длинный и самый большой фейерверк, а также одно из крупнейших в мире шоу дронов. По замыслу организаторов, событие имело не только развлекательный, но и имиджевый характер – продемонстрировать технологические возможности страны и ее стремление к мировому лидерству в проведении масштабных событий.
Фейерверковое шоу длилось более часа, в течение которого небо над Абу-Даби освещали тысячи залпов, синхронизированных с музыкой и световыми эффектами. Одновременно в воздух поднялись сотни дронов, которые формировали сложные фигуры, символы и поздравительные надписи.
ОАЭ встретили Новый год рекордным фейерверком и масштабным шоу дронов: смотрите видео
Что известно о мировом рекорде?
Как пишет The National, во время празднования организаторы предприняли попытку установить пять новых рекордов Книги рекордов Гиннеса, в частности, по
- продолжительности фейерверка,
- его масштабу,
- количеству задействованных дронов.
Официальное подтверждение результатов ожидается после завершения проверки представителями Массовое празднование собрало тысячи зрителей и стало одним из самых ярких новогодних мероприятий в истории ОАЭ. Страна уже не впервые использует Новый год как площадку для рекордных шоу, укрепляя репутацию одного из главных мировых центров грандиозных празднований и технологических зрелищ.
Что известно об еще одном новогоднем рекорде?
- В городке Губбио, Италия, ежегодно устанавливают самую высокую елку высотой 750 метров, созданную из 1000 огней на склоне горы.
- В Рио-де-Жанейро, Бразилия, в лагуне Лагоа находится самая большая плавучая елка высотой 82 метра, которая ежегодно получает новое оформление.