В Польше можно получить огромный штраф за пикник: как этого избежать

Во время майских выходных в Польше многие люди выезжают на природу. Но мало кто знает, что разжигание огня или барбекю вне специально отведенных мест может закончиться высоким штрафом.

Как пишет RadioZet, что за нарушение правил пожарной безопасности, в частности за неразрешенное использование открытого огня, штраф может достигать 30 000 злотых.

Что говорит закон?

В Польше в лесах запрещено:

засорять территорию,

загрязнять почву и воду,

ночевать вне мест, определенными владельцем леса или надлесничим,

отпускать собак без поводка,

шуметь, а также уничтожать деревья, растения, туристическую инфраструктуру, знаки и таблицы.

Отдельно действует ограничение по огню: в лесах, на внутрилесных территориях и на расстоянии до 100 метров от границы леса запрещено разжигать огонь вне специально определенных мест, пользоваться открытым пламенем и выжигать верхний слой почвы или растительные остатки.



В Польше можно получить огромный штраф за пикник / Фото Pexels

Где можно разжигать костер?

На сайте Государственных лесов Польши прямо написано: огонь можно разводить только в местах, обозначенных специальными табличками.

Максимальный мандат за разжигание огня в неположенном месте может составлять до 5000 злотых, а в крайних случаях дело может завершиться штрафом до 30 000 злотых.

Какие неожиданные штрафы существуют в Польше?

В Польше можно получить штраф не только за очевидные нарушения, как превышение скорости или неправильную парковку. Некоторые правила касаются повседневных ситуаций – курение на остановке, перехода дороги с телефоном в руках или повреждения зеленых насаждений в общественных местах. Одно из таких нарушений – курение на остановках общественного транспорта.

Закон запрещает курение табачных изделий, электронных сигарет и новейших табачных изделий, в частности, на остановках общественного транспорта. Важно, что запрет действует независимо от того, есть ли рядом другие люди. За нарушение этого правила предусмотрен штраф до 500 злотых.