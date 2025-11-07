В Польше резко подорожают сладости: в чем причина

Польша готовится к существенному подорожанию напитков и продуктов с высоким содержанием сахара. Правительство официально объявило о масштабном повышении так называемого "налога на сахар" который действует в стране с 2021 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на In Poland.

По данным Министерства финансов, увеличение ставки имеет две цели: улучшить здоровье населения и увеличить доходы государственного бюджета. Ожидается, что ежегодно этот налог будет приносить примерно 1,3 миллиарда злотых.

Цены на сладости и напитки вырастут уже в ближайшее время

Пищевая промышленность выступает резко против изменений, ведь налог напрямую повлияет на цену продукции. По прогнозам Национального союза производителей соков (KUPS):

негазированные напитки подорожают на 11,4%,

газированные напитки – почти на 20%,

энергетические – примерно на 14%.

Производители предупреждают:

подорожание может снизить спрос,

повлечь сокращение производства,

потерю рабочих мест.

Также растет риск, что польские предприятия потеряют конкурентоспособность, а потребители начнут активнее покупать продукцию за рубежом, где налог на сахар ниже или его нет.



В Польше резко подорожают сладости / Фото Unsplash

Здоровье или бюджет?

Несмотря на заявления правительства о "борьбе с чрезмерным потреблением сахара", эксперты PMC ставят под сомнение реальную пользу нового налога. Представители пищевой отрасли напоминают, что в других странах Европы подобные налоги уже приводили к:

резкому росту цен,

увеличению трансграничных покупок, в конце концов – отмене налога из-за низкой эффективности.

Производители отмечают: чрезмерное налоговое давление ударит не только по производителям, но и по покупателям, которые уже в ближайшее время почувствуют рост цен на кассе.

