Сразу же после жары: в Польше прогнозируют снег в июле

На польские Татры надвигается холодный фронт –, который принесет не только ветер, но и снег. Синоптики уже прогнозируют значительное похолодание в горах.

Метеорологи Польши уже обещают, что "ближайшие дни будут больше похожи на октябрь, чем на июль" – в Татрах ожидаются порывы ветра до 100 километров в час, и особенно сильными они будут в среду, пишет InPoland.

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Как изменится погода в Польше?

В Татрах температура изменится очень резко и упадет практически на 10 градусов по Цельсию. На самых высоких вершинах этих гор – Рыси и Герлах – может быть даже около нуля. А вот в среду и вовсе прогнозируют снегопад.

Впрочем, эта ситуация на самом деле не является аномальной: практически каждый год вершины Татр покрываются снегом независимо от времени года. Но настоящий рекорд снежного покрова был установлен в июле 1970 года. Тогда на Каспровом Верху зафиксировали целых 30 сантиметров снега.



В Татрах прогнозируют снег в июле / Фото Pexels

Какая температура держится в Европе?

В то время как на горные вершины Польши выпадает снег, на Францию надвигается очередная волна жары. Уже 5 июля в нескольких департаментах объявили "оранжевый" уровень опасности из-за того, что столбики термометра превысили отметку в 30 градусов тепла. В некоторых регионах температура может вообще достичь 40 градусов.

Но главная проблема заключается в том, что жара и сухой воздух сочетаются с сильным ветром – а это повышает риск лесных пожаров. Несколько из них уже произошли во Франции, а также леса начинают гореть и в других странах на юге Европы – в Испании, Италии и Греции.