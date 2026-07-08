Метеорологи Польщі вже обіцяють, що "найближчі дні будуть більше схожі на жовтень, ніж на липень" – у Татрах очікуються пориви вітру до 100 кілометрів на годину, і особливо сильні вони будуть у середу, пише InPoland.

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Як зміниться погода у Польщі?

У Татрах температура зміниться дуже різко та впаде практично на 10 градусів за Цельсієм. На найвищих вершинах цих гір – Рисі та Герлах – може бути навіть близько нуля. А ось у середу й взагалі прогнозують снігопад.

Втім, ця ситуація насправді не є аномальною: практично кожного року вершини Татр вкриваються снігом незалежно від пори року. Але справжній рекорд снігового покриву встановили у липні 1970 року. Тоді на Каспровому Верху зафіксували аж 30 сантиметрів снігу.



У Татрах прогнозують сніг у липні / Фото Pexels

Яка температура тримається у Європі?

В той час, коли на гірські вершини Польщі випадає сніг, на Францію суне чергова хвиля спеки. Вже 5 липня у кількох департаментах оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки через те, що стовпчики термометра перетнули позначку у 30 градусів тепла. В деяких регіонах температура може й взагалі сягнути 40 градусів.

Та основна проблема полягає у тому, що спека та сухе повітря поєднуються з сильним вітром – а це підвищує ризик лісових пожеж. Кілька з них вже сталися у Франції, а також ліси починають палати й в інших країнах на півдні Європи – Іспанії, Італії та Греції.