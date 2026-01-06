Американская мечта 18+: в США активно выдают визы моделям OnlyFans

Пока в США звучат заявления о возможных массовых депортациях украинцев, американская миграционная система параллельно демонстрирует совсем другой подход к "ценным кадрам". На фоне ужесточения риторики в отношении мигрантов модели OnlyFans все чаще получают визы O-1B.

Еще недавно визы этой категории выдавали почти исключительно актерам, музыкантам, художникам и другим представителям классического искусства. Об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Что известно о новой миграционной политике США?

По данным иммиграционных юристов, американские ведомства все активнее признают онлайн-популярность как форму профессионального успеха. При рассмотрении заявок внимание обращают не на участие в фильмах, престижные награды или выставки, а на:

размер аудитории в соцсетях,

количество платных подписчиков,

регулярные доходы,

контракты с брендами.

Все это рассматривают как доказательства "выдающихся достижений" и профессионального влияния. Юристы объясняют, что логика миграционной службы США постепенно меняется: если раньше успех измерялся через традиционные институты – киноиндустрию, музыку или искусство, – то теперь критерием становится способность формировать и монетизировать большую аудиторию.



В США меняется подход к выдаче виз категории O-1B / Фото Unsplash

Что это означает для моделей OnlyFans?

В этом смысле популярные контент-креаторы и модели OnlyFans все чаще приравниваются к звездам шоу-бизнеса. В то же время эксперты Business Standard отмечают: получить визу O-1B все еще непросто. Заявителям нужно доказать:

стабильный международный интерес,

высокие доходы,

влияние на рынок и профессиональную уникальность.

Однако сам факт того, что цифровая популярность официально признается миграционными органами, свидетельствует о кардинальных изменениях в восприятии современных профессий в США.

Почему США приостановили выдачу грин-карт?

Еще в декабре 2025 года стало известно, что США приостанавливают действие иммиграционной лотереи Diversity Visa (DV1) после стрельбы в Университете Брауна. Решение принято по поручению президента Трампа, который уже пытался закрыть программу после теракта в Нью-Йорке в 2017 году.