Какие новые законы вступили в силу 26 декабря?

Ключевой новацией стало обязательное фотографирование всех неграждан СШАА в каждом пункте въезда и выезда из страны. Впервые эти требования распространяются и на те категории лиц, которые ранее были освобождены от биометрических процедур, в частности:

детей до 14 лет,

людей старше 79 лет.

Кроме фотофиксации, сотрудники Таможенной и пограничной службы США получили право требовать отпечатки пальцев и сканирование радужной оболочки глаза для сверки данных со Службой проверки путешественников.

По данным ведомства, полное развертывание интегрированной биометрической системы во всех аэропортах и морских портах займет от трех до пяти лет. Отдельный блок нововведений касается так называемых стран повышенного риска. Усиленные проверки применяются к гражданам 19 государств, среди которых:

Афганистан,

Иран,

Куба,

Венесуэла,

Сирия,

Туркменистан.



США усилили контроль / Фото Unsplash

Что изменится для владельцев грин-карт?

Как пишет Business Standard, для владельцев грин-карт из этих стран предусмотрено дополнительные собеседования на границе и тщательный пересмотр иммиграционного статуса. Власти США объясняют эти шаги беспокойством относительно стандартов проверки личности и надежности документов, которые выдаются в отдельных государствах.

В Министерстве внутренней безопасности США отмечают, что введение новой системы въезда-выезда имеет целью повышение уровня национальной безопасности и лучший контроль за миграционными потоками. В то же время эксперты предупреждают, что новые правила могут привести к задержкам при прохождении пограничного контроля и продлению сроков рассмотрения иммиграционных заявлений.

