Варшава готовится к худшему: метро превратят в укрытие для 100 тысяч человек
- Варшава модернизирует метро для использования в качестве укрытия, способное принять более 100 тысяч человек, с запасами продовольствия, воды и аварийного оборудования.
- Польша в течение 10 лет готовится к возможному конфликту с Россией, увеличивая армию и оборонные расходы, и разрабатывает план эвакуации культурных ценностей.
В столице Польши показали, как метрополитен адаптируют к работе в условиях войны или чрезвычайной ситуации. Власти города модернизируют станции метро, чтобы в случае необходимости они могли выполнять функцию масштабных укрытий для гражданского населения.
О подготовке сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский, передает издание The Warsaw.
Что известно о подготовке Варшавы?
По его словам, станции смогут одновременно принять более 100 тысяч человек. Пространства обустраивают запасами продовольствия, воды и аварийного оборудования.
На станциях собрали тысячи единиц техники и снаряжения, среди которых:
- одеяла и спальные мешки;
- термосы для горячих напитков;
- носилки для эвакуации пострадавших;
- резервы питьевой воды;
- базовое оборудование для кризисных ситуаций.
Особое внимание уделяют автономности подземки. Польские власти планируют закупить дополнительные генераторы, чтобы обеспечить работу укрытий даже в случае перебоев с электроснабжением.
Метро Варшавы адаптируют под укрытие на случай войны / Фото In Poland
Почему именно метро?
Метрополитен традиционно считается одним из самых безопасных мест в городе во время воздушных атак или ракетных ударов. Глубокое расположение станций позволяет использовать их как временные убежища для большого количества людей. В Варшаве отмечают: подготовка носит превентивный характер и направлена на повышение уровня безопасности жителей в случае любого кризиса.
Как пишет TVP 3 Warsaw, проект получил название "Подземный щит". Согласно плану, в будущем метро сможет принять более 100 тысяч человек.
Как Польша готовится к войне?
- Польша в течение 10 лет готовилась к возможному конфликту с Россией, значительно увеличивая свою армию и расходы на оборону. Так, в 2023 – 2024 годах страна закупила оружия на 50 миллиардов долларов.
- Год назад в Польше объявили курсы военной подготовки для мужчин и женщин. Страна планировала увеличить численность армии до полумиллиона человек до конца 2025 года.
- Ранее мы писали, что Польша разрабатывает план эвакуации культурных ценностей в случае вторжения России, привлекая международных партнеров. План предусматривает эвакуацию экспонатов из 160 учреждений, включая картины, скульптуры, и редкие книги, с координацией Мачеем Матисяком.