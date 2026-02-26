Варшава готовится к худшему: метро превратят в укрытие для 100 тысяч человек

В столице Польши показали, как метрополитен адаптируют к работе в условиях войны или чрезвычайной ситуации. Власти города модернизируют станции метро, чтобы в случае необходимости они могли выполнять функцию масштабных укрытий для гражданского населения.

О подготовке сообщил мэр Варшавы Рафал Тшасковский, передает издание The Warsaw.

Что известно о подготовке Варшавы?

По его словам, станции смогут одновременно принять более 100 тысяч человек. Пространства обустраивают запасами продовольствия, воды и аварийного оборудования.

На станциях собрали тысячи единиц техники и снаряжения, среди которых:

одеяла и спальные мешки;

термосы для горячих напитков;

носилки для эвакуации пострадавших;

резервы питьевой воды;

базовое оборудование для кризисных ситуаций.

Особое внимание уделяют автономности подземки. Польские власти планируют закупить дополнительные генераторы, чтобы обеспечить работу укрытий даже в случае перебоев с электроснабжением.



Метро Варшавы адаптируют под укрытие на случай войны / Фото In Poland

Почему именно метро?

Метрополитен традиционно считается одним из самых безопасных мест в городе во время воздушных атак или ракетных ударов. Глубокое расположение станций позволяет использовать их как временные убежища для большого количества людей. В Варшаве отмечают: подготовка носит превентивный характер и направлена на повышение уровня безопасности жителей в случае любого кризиса.

Как пишет TVP 3 Warsaw, проект получил название "Подземный щит". Согласно плану, в будущем метро сможет принять более 100 тысяч человек.

Как Польша готовится к войне?